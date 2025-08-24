شکست میلان و پیروزی رم در هفته اول سری آ ایتالیا

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های هفته نخست سری آ ایتالیا، تیم میلان در سن سیرو میزبان تیم تازه صعود کرده کرمونزه بود که با نتیجه ۲-۱ شکست خورد.

کرمونزه با نمایش جسورانه، موفق شد در نیمه اول، گل برتری را به ثمر برساند، با این وجود پاولوویچ کار به به تساوی کشاند، اما در نیمه دوم کرمونزه با ضربه قیچی و زیبای فدریکو بوناتزولی بار دیگر گلزنی کرد و در نهایت بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود کرمونزه به پایان رسید.

این بازی نخستین تجربه الگری روی نیمکت میلان در سری آ پس از بازگشت دوباره اش به این تیم بود و خیلی زود هواداران روسونری را ناامید کرد. البته مودریچ ستاره با تجربه و کروات میلان هم نخستین بازی اش در سری آ را تجربه کرد.

در بازی همزمان آاس رم در استادیوم المپیکو پذیرای بولونیا بود و به برتری ۰-۱ دست یافت.

تک گل این مسابقه در دقیقه ۵۳ و توسط خرید جدید و برزیلی رم یعنی وسلی که از تیم فلامینگو خریداری شده به ثمر رسید. به این ترتیب، جانپیرو گاسپرینی سرمربی موفق و پیشین آتالانتا در نخستین بازی رسمی خود به عنوان سرمربی جدید رم، به یک پیروزی ارزشمند دست یافت تا شروع خوبی را در فصل جدید سری آ رقم بزند. از نکات مهم این مسابقه می‌توان به مصدومیت و تعویض چیرو ایموبیله مهاجم کهنه کار بولونیا در دقیقه ۳۰ اشاره کرد. این مهاجم ۳۵ ساله هم اولین بازیش برای بولونیا را تجربه می‌کرد.