فصل جدید سری آ برای مکس الگری و روسونری با شکست آغاز شد اما رم پیروز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های هفته نخست سری آ ایتالیا، تیم میلان در سن سیرو میزبان تیم تازه صعود کرده کرمونزه بود که با نتیجه ۲-۱ شکست خورد.

کرمونزه با نمایش جسورانه، موفق شد در نیمه اول، گل برتری را به ثمر برساند، با این وجود پاولوویچ کار به به تساوی کشاند، اما در نیمه دوم کرمونزه با ضربه قیچی و زیبای فدریکو بوناتزولی بار دیگر گلزنی کرد و در نهایت بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود کرمونزه به پایان رسید.

این بازی نخستین تجربه الگری روی نیمکت میلان در سری آ پس از بازگشت دوباره اش به این تیم بود و خیلی زود هواداران روسونری را ناامید کرد. البته مودریچ ستاره با تجربه و کروات میلان هم نخستین بازی اش در سری آ را تجربه کرد.

در بازی همزمان آاس رم در استادیوم المپیکو پذیرای بولونیا بود و به برتری ۰-۱ دست یافت. 

تک گل این مسابقه در دقیقه ۵۳ و توسط خرید جدید و برزیلی رم یعنی وسلی که از تیم فلامینگو خریداری شده به ثمر رسید. به این ترتیب، جانپیرو گاسپرینی سرمربی موفق و پیشین آتالانتا در نخستین بازی رسمی خود به عنوان سرمربی جدید رم، به یک پیروزی ارزشمند دست یافت تا شروع خوبی را در فصل جدید سری آ رقم بزند. از نکات مهم این مسابقه می‌توان به مصدومیت و تعویض چیرو ایموبیله مهاجم کهنه کار بولونیا در دقیقه ۳۰ اشاره کرد. این مهاجم ۳۵ ساله هم اولین بازیش برای بولونیا را تجربه می‌کرد.

برچسب ها: میلان ، رم
خبرهای مرتبط
رم برای جذب جیدون سانچو دست به کار شد
توپ پر آبی‌ها؛
مارسکا منتظر شروع فصل جدید لیگ برتر
جام حذفی ایتالیا؛
میلان ۲ - ۰ باری/ آلگری کارش را با برد آغاز کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
امامعلی حبیبی درگذشت
پرسپولیس، پیرترین تیم ایران
اعتبار بسکتبال ایران با برنز کاپ آسیا برگشت/ خیلی سرخورده و تحقیر شده بودیم
کارزار اخراج درویش به ۳۲ هزار امضا رسید
والیبال فرانسه با ترکیبی قدرتمند به دنبال نخستین طلای جهانی
شکست میلان و پیروزی رم در هفته اول سری آ ایتالیا
مربی آلمانی پرسپولیس به ایران رسید
بارسلونا از همین آغاز فصل کامبک زدن را آغاز کرد/ اتلتیکو مادرید باز هم در لالیگا پیروز نشد
داداش زاده: شانس در بازی پرسپولیس و سپاهان تاثیر دارد/ رفتن درویش بهتر از ماندنش است
اعلام اسامی تیم داوری در روز نخست از هفته دوم لیگ برتر فوتبال
آخرین اخبار
پیام تسلیت وزیر ورزش در پی درگذشت امامعلی حبیبی
مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا؛ پایان روز نخست مرحله مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان
اعلام اسامی تیم داوری در روز نخست از هفته دوم لیگ برتر فوتبال
امامعلی حبیبی درگذشت
فلیک: از بازی لوانته باید درس بگیریم
مربی آلمانی پرسپولیس به ایران رسید
پرسپولیس، پیرترین تیم ایران
داداش زاده: شانس در بازی پرسپولیس و سپاهان تاثیر دارد/ رفتن درویش بهتر از ماندنش است
والیبال فرانسه با ترکیبی قدرتمند به دنبال نخستین طلای جهانی
اعتبار بسکتبال ایران با برنز کاپ آسیا برگشت/ خیلی سرخورده و تحقیر شده بودیم
بارسلونا از همین آغاز فصل کامبک زدن را آغاز کرد/ اتلتیکو مادرید باز هم در لالیگا پیروز نشد
شکست میلان و پیروزی رم در هفته اول سری آ ایتالیا
کارزار اخراج درویش به ۳۲ هزار امضا رسید
بمب استقلال در لیگ بسکتبال؛ کاپیتان ملی به جمع آبی‌ها آمد
اطلاعیه باشگاه پرسپولیس در خصوص شایعات منتشر شده پیرامون رابطه کاپیتان‌های تیم با سرژ اوریه
آرسنال ۵ - ۰ لیدز یونایتد/ توپخانه توپچی‌ها با روشن شدن ماشین گلزنی سوئدی به راه افتاد
ساسولو ۰ - ۲ ناپولی/ اسکات و کوین، زوج جدید و مخوف کونته + فیلم
فهرست بازیکنان سرشناس ایرانی که تیم ندارند + عکس
کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان/ یک طلا و یک نقره برای ایران
مهدی طارمی از فهرست اینتر کنار گذاشته شد
ستاره ۷۵ میلیون یورویی آرسنال رونمایی شد
شروع افتضاح تن‌هاخ روی نیمکت لورکوزن/ پیروزی اینتراخت و شکست اشتوتگارت
رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان قهرمانی جهان؛ طلا بر گردن فرنگی‌کار ایران
رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان؛ یک فرنگی‌کار ایرانی در فینال
الاهلی قهرمان سوپرجام عربستان شد/ ناکامی دوباره رونالدو در کسب جام
مایکل اونینگ، بامداد در تهران
تمدید یک‌ماهه معافیت سهرابیان
منچسترسیتی ۰ - ۲ تاتنهام/ خرید دوناروما، اولین وظیفه پپ بعد از نخستین شکست فصل + فیلم
تیراندازی قهرمانی آسیا؛ تیم میکس تفنگ ۱۰ متر نوجوانان برنزی شد
مس رفسنجان: فسخ قرارداد‌ها تصمیم رسول خطیبی بود/ متضرر نشدیم