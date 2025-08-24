گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد

باشگاه خبرنگاران جوان - گانتس در یک نشست خبری افزود: مأموریت دولت جدید پس از سقوط دولت نتانیاهو باید روی دو موضوع مهم آزادی اسرا‌ها و تصویب قانون سربازگیری تمرکز داشته باشد.

وی گفت که یائیر لاپید و آویگدور لیبرمن باید در دولت جدید نقش داشته باشند و افراطی‌ها از جمله ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، و بزالل اسموتریچ، وزیر امور مالی برکنار شوند.

از سوی دیگر، ایتمار بن‌گویر طرح گانتس را بشدت رد کرد و گفت که مردم سیاست راست‌گرا‌ها نه سیاست گانتس را انتخاب کرده‌اند، و دولت با حماس هیچ‌گونه توافقی که از آن با عنوان " توافق تسلیم» نام برد، نخواهد کرد.

هم‌زمان، هزاران نفر در تل‌آویو تجمع کردند و خواستار رسیدن به توافقی برای بازگرداندن گروگان‌ها، حتی به صورت جزئی، شدند.

تظاهرکنندگان از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا خواستند که مداخله کند و مانع اجرای برنامه‌های نتانیاهو برای اشغال شهر غزه و به خطر انداختن گروگان‌ها شود.

در همین پیوند هزاران نفر از شهرک‌نشینان اسرائیلی شامگاه شنبه در برابر ساختمان وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در تل‌آویو تجمع کردند.

به گزارش ایرنا، تظاهرکنندگان خواستار توقف جنگ غزه و دستیابی به توافق مبادله اسرا با جنبش حماس شدند.

این تظاهرات همزمان با آن صورت می‌گیرد که نظرسنجی روزنامه عبری «معاریو» حاکی از آن است که ۷۲ درصد صهیونیست‌ها از دستیابی به توافق برای آزادی اسرا حمایت می‌کنند.

براساس این نظرسنجی، ۶۲ درصد صهیونیست‌ها نیز به کابینه نتانیاهو اعتمادی ندارند.

در همین راستا، «محمود مرداوی» عضو ارشد جنبش حماس گفت که این جنبش آمادگی دارد توافقی جامع را به امضا برساند که به آزادی اسرای فلسطینی و صهیونیست منجر شود، اما نخست‌وزیر رژیم اشغالگر، عمداً در روند مذاکرات کارشکنی می‌کند و به جای تلاش برای پایان دادن به جنگ، در پی تداوم آن است.

مرداوی اعلام کرد: «بنیامین نتانیاهو» مستقیم به پیشنهادی که با توافق میان میانجی‌ها و آمریکا مطرح شده بود، پاسخ نداد؛ بلکه با هدف اتلاف وقت، سخنان متناقضی اظهار کرد.

منبع: ایرنا