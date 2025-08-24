جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت

منابع خبری صهیونیستی اعلام کردند که جدال لفظی میان بزالل اسموتریچ وزیر دارایی و «ایال زامیر»، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی بر سر حمله و اشغال غزه اوج گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری «سما» فلسطین، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که پنجشنبه گذشته در جلسه کابیه این رژیم، این جدال رخ داده است و اسموتریچ به زامیر گفته است: تو به دنبال فیصله دادن به جنگ نیستی.

زامیر نیز در پاسخ گفته است: تو چیزی نمی‌فهمی و تیپ را از گردان نمی‌توانی تشخیص بدهی.

بنا به این گزارش‌ها بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در این مشاجره مداخله نکرده، ولی به همراه رون درمر وزیر امور راهبردی اش گفته است: ترامپ درصدد اقدام فوری است و می‌خواهد کار یکسره شود.

این تحولات همزمان با آن رخ می‌دهد که رژیم اسرائیل طرح نظامی برای اشغال شهر غزه را تصویب کرد، که شامل فراخوان ۶۰ هزار نظامی ذخیره می‌شود.

طرح نظامی اشغال غزه از سوی رژیم صهیونیستی در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده از وخامت بحران انسانی بیش از دو میلیون فلسطینی در نوار محاصره شده غزه تصویب شده است.

منبع: ایرنا

حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
مفتی لیبی: فاجعه غزه لکه ننگی بر میانجی گران عرب است
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
پویش موشک ایرانی در اربعین به نماد اقتدار و همبستگی مردمی تبدیل شد
زلزله سیاسی در هلند با استعفای ۹ وزیر + فیلم
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۳:۰۳ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
شکست اونا رو به جون هم انداخته
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
نتانیاهو یک مترسگ است تصمیم گیرنده اصلی ترامپ است ترامپ هم ازترس شورش واشینگتن را میخواهد امنیتی بکند باید دولت‌ها و ملت‌ها بر آمریکا فشار وارد بکنند دستور از امریکاست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۰ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
خدا لعنت کند این جهودان وحشی را...ننگ بر حکمرانان خائن کشورهای اسلامی که با ذلت و خواری تمام، در مقابل این کشتار وحشیانه سکوت کرده اند و هیچ اقدامی نمی کنند...
