جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری «سما» فلسطین، رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که پنجشنبه گذشته در جلسه کابیه این رژیم، این جدال رخ داده است و اسموتریچ به زامیر گفته است: تو به دنبال فیصله دادن به جنگ نیستی.
زامیر نیز در پاسخ گفته است: تو چیزی نمیفهمی و تیپ را از گردان نمیتوانی تشخیص بدهی.
بنا به این گزارشها بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در این مشاجره مداخله نکرده، ولی به همراه رون درمر وزیر امور راهبردی اش گفته است: ترامپ درصدد اقدام فوری است و میخواهد کار یکسره شود.
این تحولات همزمان با آن رخ میدهد که رژیم اسرائیل طرح نظامی برای اشغال شهر غزه را تصویب کرد، که شامل فراخوان ۶۰ هزار نظامی ذخیره میشود.
طرح نظامی اشغال غزه از سوی رژیم صهیونیستی در بحبوحه نگرانیهای فزاینده از وخامت بحران انسانی بیش از دو میلیون فلسطینی در نوار محاصره شده غزه تصویب شده است.
منبع: ایرنا