باشگاه خبرنگاران جوان - تعرفههای اتحادیه اروپا بر واردات کود از روسیه از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون به کشاورزان اروپایی آسیب رسانده، هزینهها را افزایش داده و خطر افزایش قیمت مصرفکننده را به همراه داشته است؛ اگرچه که شرکتهای روسی اعلام کردند که میتوانند صادراتشان را به بازارهای دیگر معطوف کند.
«سدریک بنوئیست»، مدیرکل انجمن تولیدکنندگان گندم فرانسه (AGPB) اعلام کرد: کشاورزان در حال حاضر با پرداخت قیمتهای جهانی بالاتر، مواجه هستند.
دادههای بانک جهانی نشان میدهد که قیمت جهانی کود در سال میلادی جاری، رشد داشته که بخشی از آن، علاوه بر تعرفههای واردات به دلیل تعرفههای اضافی اعمال شده در اول جولای است و به چالشهای دیگر کشاورزان اروپایی مانند هزینههای بالای انرژی و مقررات زیستمحیطی میافزاید.
کشورهای غربی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، تحریمهایی را بر صادرات مواد غذایی یا کود اعمال نکردند، اما در حال حاضر، تعرفههای صادرات کود، تحت تاثیر کاهش بیشتر وابستگی به منابع روسیه، به تدریج، طی سه سال، توسط اروپا اعمال خواهد شد.
روسیه بیش از ۲۰ درصد از کود جهان را تولید میکند و حدود ۲۵ درصد از واردات کود اتحادیه اروپا را تامین میکند. اتحادیه اروپا اعلام کرد که تاثیر تعرفهها را به دقت، زیر نظر خواهد داشت تا از حمایت از صنعت کود و کشاورزان اتحادیه اروپا اطمینان حاصل شود.
تعرفهها از جولای با ۴۰ یورو برای اوره و نیتروژن، آغاز شد و قرار است از جولای ۲۰۲۸ به ۳۱۵ یورو برسد. دادههای بانک جهانی نشان میدهد که میانگین قیمت اوره، یک کود مبتنی بر نیتروژن، از ماه مه تا جولای، ۲۶.۵ درصد افزایش یافته و به ۴۹۶ دلار رسیده است.
اتحادیه اروپا هنوز دادههایی برای ارزیابی تاثیر تعرفههای خود ندارد، اما یک مقام رسمی گفت: اگر نتیجه آن افزایش بیش از حد قیمتها باشد، میتوان اعمال تعرفهها را به تعویق انداخت.
«سواتی کوشواها»، تحلیلگر مستقل بازار کود، با اشاره به قیمت محصولات کودی گفت: با توجه به تردید در مورد خریدهای روسیه، تامینکنندگان اروپایی قیمت محصولاتشان را بالاتر از سایر مناطق تعیین میکنند. در نتیجه، خریداران به منابع گرانتری مانند کانادا روی میآورند.
کشاورزان نگران هستند، به خصوص که قیمت گندم به پایینترین حد خود در پنج سال گذشته رسیده است. «سدریک بنوئیست»، گفت: بسیاری از کشاورزان به امید کاهش قیمت کود، خرید را متوقف کردهاند.
افزایش قیمت کودهایی مانند دیآمونیوم فسفات (DAP) و اوره پس از جنگ روسیه و اوکراین، به افزایش شدید قیمت مصرفکننده کمک کرد. قیمتها در اوایل سال ۲۰۲۳ کاهش یافت، اما بار دیگر افزایش مییابد.
کشاورزان در سراسر اروپا در طول سال میلادی گذشته، علیه مقررات بیش از حد، معاملات تجارت آزاد و تلاشها برای کاهش تورم مواد غذایی که بسیاری از تولیدکنندگان را قادر به پوشش هزینههای بالای انرژی، کود و حمل ونقل نمیکرد، اعتراض کردند.
گزارشی از شرکت کانادایی تولیدکننده کود «نیوتریشن» نشان داد که تولیدکنندگان روسی، تامینکنندگان اصلی پتاس، اوره و فسفات به بازارهایی مانند برزیل، هند و آمریکا هستند.
با این حال، شرکت نروژی تولیدکننده کود «یارا اینترنشنال»، اعلام کرد: واردات کود روسیه به اروپا از زمان جنگ روسیه در سال ۲۰۲۲ به طور قابلتوجهی افزایش یافته است، به طوری که واردات اوره در فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۳ در مقایسه با میانگین پنج فصل قبل از جنگ، ۴۸ درصد بیشتر شده است. این شرکت، اعلام کرد: کشورهای اتحادیه اروپا در انتظار وضع تعرفههای واردات، واردات کودهای روسی را به شدت افزایش دادند.
«یارا اینترنشنال»، گفت: کاملا درک میکنیم که تعرفهها میتوانند باعث نگرانی کشاورزان اروپایی شوند، اما اقدامات تعرفهای توسط سیاستگذاران اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن ثبات و انعطافپذیری بلندمدت کشاورزان ارائه شدهاند. او افزود: این تعرفهها در ایجاد تعادل در شرایط برای تولیدکنندگان کود اروپایی مهم هستند.
طبق گزارش رویترز، «آنتوان هوخا»، مدیر کل انجمن تولیدکنندگان کود معدنی اروپا، (Fertilizers Europe)، گفت: برای ارزیابی تاثیر تعرفهها، خیلی زود است؛ اما افزود: کشورهای اتحادیه اروپا ذخایر فراوانی دارند و تعرفهها در نهایت به نفع استقلال استراتژیک اروپا خواهد بود.
منبع: ایسنا