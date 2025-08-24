باشگاه خبرنگاران جوان - «مارسیو فریرا»، رئیس شورای صادرکنندگان قهوه برزیلی، در مصاحبهای گفت: تعرفه ۵۰ درصدی اعمال شده بر قهوه برزیل، توسط دولت آمریکا از ششم اوت، صادرات به آمریکا را ناممکن و بازارها را مختل کرده است.
«فریرا» گفت: در جلساتی که با طرف آمریکایی داشتم، نشان دادم که افزایش تعرفهها، فضایی از عدم قطعیت، ایجاد کرده و قیمت قهوه را در سطح جهانی افزایش داده و ممکن است هیچ سقفی برای این افزایش، نباشد. او افزود: بازار نمیتواند تشخیص دهد که اوج قیمت کجاست.
قیمتهای آتی قهوه عربیکا در بورس اینترکانتینتال (ICE) که در نیویورک معامله میشود، جمعه، حدود ۳.۷۴ دلار در هر پوند بود که نسبت به حدود ۲.۸۰ دلار در پایان جولای، افزایش یافته است.
رئیس شورای صادرکنندگان قهوه برزیلی، گفت: عملکرد محصول در برزیل، بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده قهوه در جهان، به این زودیها کمکی نخواهد کرد.
وی گفت: جمعآوری محصول عربیکا در سال ۲۰۲۵ که نزدیک به اتمام است، حدود ۱۰ درصد کمتر از حد انتظار، بازدهی داشته است و افزود که سرمازدگی، احتمالا تولید سال میلادی آینده کاهش خواهد داد.
«فریرا» گفت: واردکنندگان، در نتیجه تعرفهها، به منابع دیگر از جمله آمریکای مرکزی و کلمبیا، روی آوردهاند، اما در مقایسه با قراردادهای آتی بورس اینترکانتینتال با افزایش حق بیمه، روبهرو هستند.
قهوه برزیل در حال حاضر، شاهد افزایش قابلتوجهی در تقاضای اروپا و آسیاست که بسیار فراتر از انتظارات است.
بر اساس گزارش رویترز، رئیس شورای صادرکنندگان قهوه برزیلی با اشاره به نقش کشورهایی مانند آلمان در صادرات مجدد قهوه فرآوری شده به آمریکا که تعرفههای پایینتری برای کالاهای اروپایی اعمال میکند، گفت: این رشد لزوما به دلیل مصرف بیشتر در اروپا نیست.
منبع: ایسنا