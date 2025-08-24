صادق الغریانی، مفتی کل لیبی، در سخنانی با انتقاد از عملکرد میانجی‌گران عرب خاطرنشان کرد: آنها باید در برابر کارشکنی‌های دشمن در روند مذاکرات موضعی قاطع اتخاذ کنند و اگر نمی‌توانند در کنار برادران فلسطینی خود بایستند، بهتر است استعفا دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شبکه المسیره یمن، مفتی لیبی تأکید کرد: دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا درباره صلح میان اوکراین و روسیه سخن می‌گوید، اما چشم بر کشتار بی‌گناهان و تشدید حملات اسرائیل به غزه با استفاده از جنگنده‌ها و پهپادهایش می‌بندد.»

الغریانی با خطاب قرار دادن این میانجی‌گران پرسید: گر از ارائه تضمین به مظلومان غزه سر باز می‌زنید، نقش شما در این مذاکرات چیست؟ آنچه رخ می‌دهد ننگی است بر شما و بر حاکمان‌تان؛ ننگی که چیزی آن را پاک نخواهد کرد.

مفتی کل لیبی در پایان تأکید کرد: بر جهان اسلام واجب است صد‌ها و هزاران کشتی برای شکستن محاصره غزه اعزام کند؛ ننگ بر مسلمانان است که جنایات در غزه را تماشا کنند و هیچ اقدامی انجام ندهند.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که بر اثر آن، افزون بر ویرانی‌های عظیم و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه شنبه تصریح کرد: شمار قربانیان تجاوز رژیم اشغالگر به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون به ۶۲ هزار و ۶۲۲ شهید و ۱۵۷ هزار و ۶۷۳ زخمی افزایش یافته است.

منبع: ایرنا

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۳ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
ناراحت نباش مفتی جان همه اعراب الان به شکل پلنگ شدند
۰
۰
پاسخ دادن
