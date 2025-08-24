باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری فرانسه، پهپاد اوکراینی توسط ارتش روسیه سرنگونی شد و پس از سقوط «منفجر» و موجب آتش‌سوزی شد که سرانجام «توسط پرسنل آتشنشانی خاموش شد.»

این حادثه تلفاتی نداشت. نیروگاه برق هسته‌ای کورسک در غرب روسیه اعلام کرد که تشعشات رادیواکتیو در این نیروگاه تغییری نکرده و در سطح عادی قرار دارد.

نیروگاه برق هسته‌ای کورسک در نزدیکی مرز روسیه و اوکراین و در غرب شهر کورسک قرار دارد. این شهر حدود ۴۴۰ هزار نفر جمعیت دارد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار‌ها درباره خطرات درگیری در اطراف نیروگاه‌های هسته‌ای هشدار داده است.

