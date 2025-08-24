نیروگاه برق هسته‌ای کورسک در روسیه اعلام کرد، پس از سرنگونی و سقوط یک پهپاد اوکراینی، یک آتش‌سوزی در این نیروگاه رخ داد، اما سرانجام خاموش شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری فرانسه، پهپاد اوکراینی توسط ارتش روسیه سرنگونی شد و پس از سقوط «منفجر» و موجب آتش‌سوزی شد که سرانجام «توسط پرسنل آتشنشانی خاموش شد.»

این حادثه تلفاتی نداشت. نیروگاه برق هسته‌ای کورسک در غرب روسیه اعلام کرد که تشعشات رادیواکتیو در این نیروگاه تغییری نکرده و در سطح عادی قرار دارد.

نیروگاه برق هسته‌ای کورسک در نزدیکی مرز روسیه و اوکراین و در غرب شهر کورسک قرار دارد. این شهر حدود ۴۴۰ هزار نفر جمعیت دارد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار‌ها درباره خطرات درگیری در اطراف نیروگاه‌های هسته‌ای هشدار داده است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: سقوط پهپاد ، جنگ روسیه و اوکراین
خبرهای مرتبط
بوداپست دوباره پیشنهاد میزبانی مذاکرات صلح را تکرار کرد
سقوط پهپاد روسی در شرق لهستان و اعتراض ورشو 
باشگاه خبرنگاران جوان؛
کاخ سفید در کانون دیپلماسی: صلح در افق یا سرابی در بحران؟ 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۳:۰۳ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
اوکراین = خطر جهانی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۰ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
چــرا نیروگاههای اتمی قلب راکتورها را که خیلی مهم هستند ودر صورت حادثه خطراتی را به دنبال دارند در اعماق زمین با پوششهای ضد بمبهای سنگر شکن قرار نمی دهند که اگر حتی بعلت بی احتیاطی و خرابکاری و نقص و ..هم مشکل پیدا کرد مواد خطرناک به بیرون نشتی نداشته باشد زیر زمین اتفاقاً بهتر می توان راکتورها را خنک نگهداشت
۰
۰
پاسخ دادن
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
آخرین اخبار
سازمان جهانی بهداشت: بیش از ۱۵ هزار بیمار در غزه نیاز به تخلیه فوری پزشکی دارند
برگزاری تظاهرات گسترده در استرالیا در حمایت از فلسطینیان
خدمات پستی اروپا حمل و نقل محموله‌های آمریکایی را متوقف می‌کنند
هند با موفقیت سامانه دفاع هوایی یکپارچه بومی خود را آزمایش کرد
هر مالیات‌دهنده آمریکایی در اقدامات نظامی و نسل‌کشی اسرائیل مشارکت می‌کند
خانواده اسیران اسرائیلی: نتانیاهو دروغگو و فریبکار است
حمله پهپادی به تاسیسات گازی نوواتک؛ آتش‌سوزی نزدیک سنت پترزبورگ
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
حمله بن گویر به اظهارات گانتس درباره سرنگونی نتانیاهو
سندرز: ترامپ در حالی که نظاره‌گر قحطی غزه است، هیچ کاری نمی‌کند
رئیس جمهور کره جنوبی برای اولین دیدار حضوری با ترامپ به واشنگتن می‌رود
نروژ سیستم‌های دفاع هوایی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد
ناتو بودجه جنگی خود را افزایش می‌دهد
حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان مانع تعامل کابل اسلام آباد است
بازگشت بیش از ۱۰۶ هزار مهاجر افغانستانی در ماه اوت
پیوند دل‌ها در حرم رضوی؛ مهاجران افغانستانی هم‌نوا با دلدادگان امام رضا(ع) + فیلم
مشهد میزبان ۳۵ هزار زائر خارجی در شهادت امام رئوف
مهاجرین نیازمند یک پناهگاه امن هستند
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می‌کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد
تولسی گبرد: دولت پنهان در نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا لانه کرده است
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند