بارسلونا از همین آغاز فصل کامبک زدن را آغاز کرد/ اتلتیکو مادرید باز هم در لالیگا پیروز نشد

بارسلونا در هفته دوم لالیگا با دو گل از لوانته عقب افتاد ولی در ‏نیمه دوم موفق شد سه بار گلزنی کرده و در نهایت با پیروزی ۳-۲ به ‏خانه برگردد. ‏

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دوم لالیگای اسپانیا شب گذشته با برگزاری چند دیدار پیگیری شد که در مهمترین مسابقه، بارسلونا مهمان لوانته بود که در یک دیدار هیجان انگیز و با کامبکی تماشایی توانست ۳-۲ پیروز شود. 

لوانته با شروعی جسورانه در نیمه اول ۲ بار دروازه بارسلونا را باز کرد. رومرو و مورالس گل‌های میزبان را به ثمر رساندند. با این وجود بارسلونا در نیمه دوم با روحیه‌ای تازه به میدان بازگشت و توانست با گل‌های پدری و فران تورس بازی را به تساوی برساند. در زمان‌های اضافه و روی اشتباه بازیکن لوانته که به اشتباه دروازه خودی را باز کرد، گل سوم بارسلونا به ثمر رسید و در نهایت بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود میهمان پایان یافت. به این ترتیب بارسلون به دومین برد خود در لالیگا دست یافت و ۶ امتیازی شد.

اتلتیکو مادرید بازهم در کسب پیروزی ناکام بود و این بار در خانه با تساوی یک بر یک مقابل الچه هوادارانش را ناامید کرد. الکساندر سورلوث در دقیقه ۸ روخی بلانکوس را پیش انداخت، اما تیم مهمان خیلی زود به بازی برگشت و رافا میر در دقیقه ۱۵ گل تساوی را زد.

اتلتیکو مادرید با وجود خرید ۸ بازیکن در این تابستان، تنها یک امتیاز از دو بازی ابتدایی لالیگا کسب کرده است. آنها در بازی نخست مقابل اسپانیول شکست خورده بودند.

در دیگر مسابقه دیشب لالیگا، مایورکا و سلتاویگو به تساوی ۱-۱ رسیدند.

برچسب ها: بارسلونا ، لالیگا
