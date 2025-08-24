همکاری دانشمند ایرانی با تلسکوپ هابل در ثبت عکس انفجار ابرنواختر

ستاره‌شناسان آمریکایی با همکاری «مهدی زمانی» دانشمند ایرانی توانستند از لحظه انفجار یک ابرنواختر با تلسکوپ فضایی هابل عکس بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تلسکوپ فضایی هابل از مراحل پیش و پس از انفجار درخشان یک ستاره عکس گرفت. کنتراست این دو عکس با توجه به فاصله یک سال از هم نشان می‌دهد که یک ابرنواختر چقدر درخشان است و چگونه این درخشندگی با گذشت زمان کاهش می‌یابد.

به نقل از اسپیس، این انفجار ابرنواختر که با نام «SN ۲۰۱۸gv» شناخته می‌شود، در کهکشان مارپیچی «ان‌جی‌سی ۲۵۲۵» (NGC ۲۵۲۵) یافت شده است. 

به گفته ناسا، پس از آن که یک ستاره‌شناس آماتور به نام «کوئیچی ایتاگاکی» (Koichi Itagaki) برای اولین بار توانست این ابرنواختر را در اوایل سال ۲۰۱۸ شناسایی کند، هابل رصد آن را آغاز کرد. ان‌جی‌سی ۲۵۲۵ تقریباً ۷۰ میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد.

SN ۲۰۱۸gv به عنوان یک ابرنواختر نوع la طبقه‌بندی می‌شود که نوع نادری از انفجار ستاره‌ای است. ابرنواختر‌های این نوع به عنوان «شمع‌های استاندارد» نیز شناخته می‌شوند، زیرا می‌توانند به یک اوج روشنایی ثابت برسند که ستاره‌شناسان از آن برای محاسبه بسیار دقیق فواصل استفاده می‌کنند. با مقایسه درخشندگی آنها با میزان روشنایی ظاهری آنها از زمین می‌توان فاصله دقیق این ستاره‌های در حال انفجار را تعیین کرد.

ستاره‌شناسان از این نوع ابرنواختر برای مطالعه سرعت انبساط جهان و چگونگی تغییر آن به مرور زمان نیز استفاده می‌کنند. «تلسکوپ فضایی رومن» (Roman Space Telescope) ناسا که هنوز در دست ساخت قرار دارد، برای مطالعه انفجار‌هایی مانند این طراحی شده است تا بتواند حتی در زمان‌های دورتر از تلسکوپ فضایی هابل نیز به گذشته نگاه کند و سرعت انبساط جهان را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: تلسکوپ فضایی هابل ، ستاره شناسان
خبرهای مرتبط
رصد مرگ یک ستاره هنگام بلعیده شدن توسط یک سیاه‌چاله
معمای ماده گمشده جهان حل شد
به زودی؛ ظهور یک منظره خیره‌کننده و زیبا در آسمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اقدامات ضروری برای مراقبت از زانو‌ها
تولید ژلاتین با کیفیت از ضایعات ماهی خلیج فارس
چت‌بات شیطانی می‌خواهد انسان‌ها را برده خود کند و بکشد!
شب‌بیدار‌ها مراقب دیابت باشند
بودجه ۶.۳ همتی برای برنامه شیرمدرسه در ۱۴۰۴
تداخل وای‌فای ها؛ علت نارضایتی کاربران از کیفیت اینترنت خانگی
همکاری دانشمند ایرانی با تلسکوپ هابل در ثبت عکس انفجار ابرنواختر
تحقق رؤیای استاد فرشچیان پس از یک دهه
آغاز توزیع کارت آزمون کاردانی به کارشناسی از فردا
آخرین اخبار
تداخل وای‌فای ها؛ علت نارضایتی کاربران از کیفیت اینترنت خانگی
تحقق رؤیای استاد فرشچیان پس از یک دهه
آغاز توزیع کارت آزمون کاردانی به کارشناسی از فردا
شب‌بیدار‌ها مراقب دیابت باشند
بودجه ۶.۳ همتی برای برنامه شیرمدرسه در ۱۴۰۴
چت‌بات شیطانی می‌خواهد انسان‌ها را برده خود کند و بکشد!
همکاری دانشمند ایرانی با تلسکوپ هابل در ثبت عکس انفجار ابرنواختر
اقدامات ضروری برای مراقبت از زانو‌ها
تولید ژلاتین با کیفیت از ضایعات ماهی خلیج فارس
حکمرانی امام رضا (ع) مبتنی بر تقویت اعتماد و حفظ وحدت اجتماعی بود
تسریع در ساخت بیمارستان جایگزین هفتم تیر
پرواز فوتون‌های پیام‌رسان: فرصتی برای درخشش استعداد‌های جوان در جایزه ملی مصطفی
باید همه کمک کنیم تا سطح خدمات سلامت ارتقا یابد
واکنش سازمان غذا و دارو به کمبود شیرخشک
توزیع بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار گذرنامه زیارتی از طریق شرکت پست