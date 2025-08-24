باشگاه خبرنگاران جوان - «باتیا اونگار-سرگون» روزنامه‌نگار و دبیر بخش دیدگاه هفته‌نامه «نیوزویک» که یکی از مدافعان «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و اقدامات او علیه ایران است، در کانون توجهات در پخش زنده شبکه سی‌ان‌ان قرار گرفت.

جدل تلویزیونی در سی‌ان‌ان در حالی رخ داد که دولت آمریکا روز جمعه ژنرال «جفری کروز» رئیس آژانس اطلاعات پنتاگون را برکنار کرده بود؛ اقدامی که به‌گفته منتقدان به‌طور مستقیم به ارزیابی او از حمله اخیر آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران مربوط می‌شود.

براساس این گزارش، «کروز» در ارزیابی خود اعلام کرده بود حملات آمریکا صرفاً برنامه هسته‌ای ایران را چند ماه به عقب انداخته است؛ ارزیابی‌ای که با ادعای ترامپ مبنی بر «انهدام کامل» این برنامه در تضاد قرار داشت.

«اونگار-سرگون» در برنامه «Table for Five» گفت: «کروز به‌طور عینی در کارش افتضاح بود. این گزارش قطعاً بی‌معنا بود. اسرائیلی‌ها گفتند که حمله، برنامه هسته‌ای ایران را سال‌ها عقب انداخته است. تنها دلیلی که این گزارش می‌توانست چنین غلط باشد، انگیزه سیاسی بود!»

با این حال، «ابی فیلیپ» مجری برنامه بلافاصله واکنش نشان داد. او خطاب به اونگار-سرگون گفت: «کسی این نتیجه را می‌گیرد که نمی‌داند جمع‌آوری اطلاعات چگونه کار می‌کند یا اهمیتی به آن ندهد. اطلاعات به مرور زمان کامل‌تر می‌شوند و معمولاً بین سازمان‌های اطلاعاتی درباره جزئیات اختلاف نظر وجود دارد.»

«جان فوگل‌سانگ» کمدین و تحلیلگر سیاسی که مهمان دیگر برنامه بود نیز برکناری ژنرال کروز را «جنگ علیه واقعیت» توصیف کرد.

در همین راستا او افزود: «تصور کنید، این ژنرال حقیقت را گفت، یعنی ما برنامه هسته‌ای ایران را نابود نکردیم. ما یک توافق فعال با ایران داشتیم، پنتاگون تأیید کرده بود که ایران به آن پایبند است، ترامپ آن را پاره کرد و حالا ایران را بمباران می‌کند و می‌گوید تأسیسات ایران نابود شده است.»

جان فوگل‌سانگ همچنین افزود: «حقیقت در برابر ترامپ قرار دارد. اگر شما با بیان حقیقت، اظهارات ترامپ را رد کنید، باید برکنار شوید.»

منبع: ایسنا