اعتبار بسکتبال ایران با برنز کاپ آسیا برگشت/ خیلی سرخورده و تحقیر شده بودیم

بعد از دو سال شکست‌های پی در پی که بسکتبال ایران متاسفانه داشت به همچین مدالی نیاز داشتیم تا دست‌اندرکاران متوجه شوند که ظرفیت و پتانسیل بسکتبال خیلی بالاتر از این هاست که بخواهیم در بازی‌های آسیایی ناکام بمانیم. در دو سال گذشته در مقاطع و رده‌های مختلف نتوانستیم نتایج قابل قبولی را به دست آوریم و بعضا هم بسیار بد نتیجه گرفتیم، اما این مدال نقطه عطفی برای بسکتبال ایران بود. به شرطی که دوستان در فدراسیون بسکتبال متوجه شوند که ظرفیت بسکتبال ایران بسیار بهتر از نتایجی است که تاکنون گرفته‌ایم.

وی گفت: تیم ملی ایران در گروه ساده‌ای قرار گرفته بود و با گوام، سوریه و ژاپن درجه دو همگروه بودند. ژاپن چهار یا پنج بازیکن شاخصش مثل واتانابه، هاچی مورا و ... که شاغل در NBA هستند را در خدمت نداشت. اگر آنها هم حضور داشتند شرایط فرق می‌کرد. به اعتقاد من در مرحله مقدماتی بازی‌ها شکل تدارکاتی برای تیم ملی ایران داشت. ما در قرعه خوبی قرار گرفتیم، اما چیزی از ارزش‌های بازیکنان ما کم نمی‌کند. از قدیم و همان زمانی که خودمان بازی می‌کردیم کم به یاد دارم که چین تایپه و یا ژاپن را نبرده باشیم. تایپه تیم متوسط آسیایی است که بازیکنان ایران در نیمه دوم کامبک زدند و نتیجه را به نفع خود تغییر دادند. این همان پتانسیلی است که بسکتبال دارد و باید از آن استفاده شود.

کارشناس بسکتبال در خصوص بهترین تقابل تیم ملی ایران در این مسابقات گفت: بهترین بازی که تیم ایران کرد برابر نیوزیلند بود. ملی‌پوشان بازی بسیار خوبی کردند و آن باور لازم را داشتند. این خیلی مهم بود و باید به کادر فنی تبریک گفت. آنها تیم را از لحاظ روانی خوب هماهنگ کردند که مقابل آنها کم نیاوردند و مدال خوشرنگی برای ایران کسب شد. نیوزیلند در این چند سال گذشته در هیچ رده‌ای اجازه نداده که ما راهی مرحله پایانی شویم و همیشه مقابلش بازنده بودیم. اینجا بازیکنان خیلی منسجم بودند وخوب کار کردند و آن سد را شکستند. رهبری ارسلان کاظمی در زمین را هم نباید دست کم گرفت. خیلی خوب رهبری کرد و در نهایت این مدال بدست بسکتبال ایران افتاد. ما سال‌های قبل خیلی در بسکتبال سرخورده و تحقیر شده بودیم.

او در پاسخ به این سوال که نمایش بازیکنان جوان را چگونه دیدید؟ گفت: جوان‌ها عالی بودند و نشان دادند که آینده بسکتبال ایران روشن است. البته این ثمره سال‌ها تلاش مربیان پایه است. باید از محمود مشحون یاد کنم که در سال ۹۶ که من خودم سرمربی نوجوانان بودم بازیکنان خوبی مثل سینا واحدی و آقاجانپور و .. را وارد عرصه بسکتبال کرد و همان زمان هم مشخص بود آنها به بسکتبال ایران کمک می‌کنند. امینی، حیدری و .. نیز در ۱۴۰۱ به تیم ملی نوجوانان جذب شدند و مشخص بود که در چند سال بعد سکان تیم ملی را در دست می‌گیرند. حال امروز بسکتبال ایران از آنها بهره می‌برد و ما هم لذت می‌بریم. از همه کسانی که این بازکنان را تحویل بسکتبال دادند تشکر کنم. امیدوارم دوستانی هم که در فدراسیون امروز هستند تلاش بیشتری بکنند و متوجه شده باشند که بسکتبال ما ظرفیت بسیار بالایی دارد و بدانند اگر تا امروز نتوانستیم نتیجه خوبی بگیریم باید علت را در خود جست‌و‌جو کنند.

وی در خصوص عملکرد سوتیریس مانولوپولوس سرمربی تیم ملی گفت: وقتی یک تیم نتیجه می‌گیرد نقاط ضعف و قوت پوشیده می‌شود. او تلاش زیادی کرد، اما هنوز شناخت کامل از بسکتبال ایران ندارد. گاهی در تغییر ترکیب و تعویض‌ها اشتباهاتی داشت. معمولاً مربیان باتجربه وقتی تیم روند خوبی دارد، دست به ترکیب نمی‌زنند، اما ما در بازی با چین‌تایپه و نیوزیلند شاهد تغییراتی بودیم که روند بازی را مختل کرد. از سوی دیگر، در برخی موارد هم نکات فنی خوبی را گوشزد می‌کرد. به اعتقاد من، اگر قرار است تیم ملی پیشرفت کند، نیاز به مربی در سطح جهانی داریم؛ مربی‌ای که جزو ۱۰ مربی برتر دنیا باشد. درست است که مانولوپولوس زحمت کشید، اما ظرفیت بازیکنان جوان ما به‌گونه‌ای است که باید توسط مربی سطح بالاتری هدایت شوند. ما در ایران هم مربیان شایسته‌ای داریم، اما برای جهش به سطح بالاتر باید نگاه جهانی داشته باشیم.

پیشکسوت بسکتبال در پایان گفت: فدراسیون باید با دقت بیشتری در انتخاب‌ها عمل کند. اگر مربی فعلی توانمند است، باید امکانات و بازی‌های تدارکاتی بین‌المللی در اختیارش قرار گیرد تا تیم را بهتر هدایت کند. اما اگر توانایی لازم وجود ندارد، باید جای خود را به مربی سطح بالاتری بدهد. بسکتبال ایران ظرفیت بالایی دارد و حیف است به خاطر اشتباه در انتخاب‌ها این ظرفیت از بین برود. متأسفانه در گذشته هم فدراسیون در انتخاب مربیان بار‌ها اشتباه کرد و ما نتیجه نگرفتیم. امیدوارم این بار دقت بیشتری شود تا تیم ملی بسکتبال بزرگسالان بتواند جایگاه واقعی خود را در آسیا و جهان پس بگیرد.