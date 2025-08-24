باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از تاس، مرتس شنبه در کنگره حزب «اتحادیه دموکرات مسیحی» آلمان گفت که صلح احتمالی در اوکراین به صبر نیاز دارد و همه باید بدانند که این مساله در هفتهها و حتی ماههای آینده چقدر دشوار خواهد بود.
وی افزود: ما گامهای اول را برداشتهایم. اما بگذارید یک مثال بزنم. ما در یک مسیر ۱۰ کیلومتری هستیم و تنها ۲۰۰ متر اول آن را طی کردهایم.
جنگ اوکراین از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد؛ جنگی که بهسرعت به بزرگترین بحران امنیتی اروپا پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین از همان آغاز کارزار، بهدنبال جلب حمایت سیاسی، نظامی و مالی غرب برآمد و در همین راستا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا بستههای تحریمی گستردهای علیه روسیه وضع کردند.
در این مدت، روسیه بخشهایی از شرق و جنوب اوکراین را به کنترل خود درآورد و در سپتامبر ۲۰۲۲، چهار منطقه را ضمیمه خاک خود اعلام کرد.
تلاشهای دیپلماتیک برای پایان جنگ از همان ماههای نخست با شکست روبهرو شد. مذاکرات اولیه در استانبول در بهار ۲۰۲۲ بینتیجه ماند و پس از آن، دو طرف تنها از طریق میانجیهایی مانند ترکیه، چین و سازمان ملل پیامهایی رد و بدل کردند.
در سال ۲۰۲۳، زلنسکی «فرمول صلح دهبندی» خود را ارائه کرد که شامل خروج نیروهای روسی، تضمین امنیتی و بازسازی اوکراین بود؛ طرحی که مسکو آن را غیرواقعبینانه خواند.
در ۱۵ اوت (۲۴ مرداد) دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه در «انکوریج» آلاسکا دیدار کرد.
پس از این نشست، ترامپ اعلام کرد که او و پوتین «تا حد زیادی» بر سر مبادلات ارضی و تضمینهای امنیتی برای اوکراین توافق کردهاند. او پیش از دیدار نیز گفته بود که «هر دو طرف ناچار به معاوضه سرزمینها خواهند بود»؛ موضعی که در کییف و پایتختهای اروپایی موجی از نگرانی ایجاد کرد.
