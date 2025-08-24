رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد

باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه آمریکایی روز شنبه به نقل از مقامات واشنگتن گزارش داد که پنتاگون مانع از حملات اوکراین به عمق خاک روسیه با موشکهای آمریکایی شده است.
براساس گزارش وال استریت ژورنال، وزارت دفاع آمریکا از اواخر بهار مانع شلیک موشکهای دوربرد «اتکمز» توسط کییف شده است.
گفته میشود در دستکم یک مورد، واشنگتن درخواست اوکراین برای حمله به هدفی در خاک به رسمیتشناختهشده روسیه را رد کرده است.
وال استریت ژورنال این تغییر سیاست را به تلاش دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای «ترغیب» مسکو در جریان مذاکرات صلح مرتبط دانسته است.
هفته گذشته، ترامپ برای نخستین بار از سال ۲۰۱۹ با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه در آلاسکا دیدار کرد و چند روز بعد نیز در واشنگتن با رهبران اوکراین، ناتو، اتحادیه اروپا و چند کشور اروپایی گفتوگو داشت.
هرچند ترامپ از مسکو و کییف خواست هرچه سریعتر به توافق صلح برسند، اما روز پنجشنبه گفت که اوکراین «هیچ شانسی برای پیروزی» بدون حمله به روسیه ندارد.
ترامپ همچنین دولت قبلی آمریکا را به دلیل ارائه کمکهای نظامی بدون قید و شرط به اوکراین مورد انتقاد قرار داد و در فوریه ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین را به «بازی با جنگ جهانی سوم» متهم کرد.
به گزارش راشا تودی، روسیه هشدار داده است که با ارسال سلاح به اوکراین، کشورهای غربی عملاً به طور مستقیم در جنگ مشارکت میکنند. مسکو پایان کمکهای نظامی خارجی را یکی از شروط خود برای برقراری آتشبس پایدار اعلام کرده است.