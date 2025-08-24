حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) شنبه شب در بیانیه‌ای از استعفای شماری از وزیران از جمله وزیر خارجه هلند برای تحریم‌های رژیم صهیونیستی استقبال کرد و آن را شجاعانه و اخلاقی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شبکه الجزیره قطر، در ادامه بیانیه حماس آمده است که استعفای «کاسپار ولدکامپ»، وزیر امور خارجه هلند به همراه تعدادی دیگر از وزرا ستودنی است.

حماس تأکید کرد که این موضع اصولی وزرای مستعفی هلندی در رویارویی با جنگ نسل‌کشی و گرسنگی که مردم غزه با آن رو‌به‌رو هستند، تجسم ارزش‌های انسانی است و پایبندی به مبانی قوانین بین‌المللی را تأیید می‌کند.

جنبش مذکور با بیان اینکه این اقدام پیام قدرتمندی مبنی بر لزوم اقدام برای توقف تجاوز فاشیستی علیه غیر نظامیان بی‌گناه ارسال می‌کند، افزود: این موضع اخلاقی در زمانی اتخاذ شده که سازمان ملل متحد شیوع قحطی در نوار غزه را اعلام کرده است.

مقاومت فلسطین در غزه گفت که این وضعیت، وجدان‌های بیدار را ملزم می‌کند که تمام تلاش خود را برای تحریم اشغالگران صهیونیست، مجازات آنها و اعمال فشار برای توقف جنایت مداوم نسل‌کشی و گرسنگی به کار گیرند.

حماس در پایان ضمن دعوت از همه دولت‌های جهان برای پذیرش مسئولیت‌های اخلاقی و سیاسی خود، بر لزوم رد سیاست‌های اشغالگران فاشیست، محکومیت جنگ نسل‌کشی و گرسنگی، اعمال تحریم‌های بازدارنده علیه آنها و اقدام فوری برای توقف کشتار‌ها و رفع محاصره از ملت فلسطین تأکید کرد.

این بیانیه پس از آن بیان می‌شود که وزیر امور خارجه هلند پس از آنکه پیشنهادهایش برای اقدامات بیشتر علیه اسرائیل توسط شرکای ائتلافی رد شد، استعفا داد.

ولدکمپ گفت که دولت هلند پیش از این گام‌های مهمی برداشته است، اما او احساس وظیفه می‌کند تا در مورد وضعیت شهر غزه و کرانه باختری اقدامات بیشتری انجام دهد.

با مخالفت احزاب «وی وی دی» (VVD) و «بی‌بی بی» (BBB) با هرگونه اقدام جدید، ولدکمپ گفت که دیگر توانایی اجرای برنامه‌های خود را ندارد و تصمیم به کناره‌گیری گرفته است.

پس از استعفای او، تمام وزرا و دبیران ایالتیِ «نیو سوشال کانترکت» حمایت خود را از ولدکمپ اعلام کردند و به نشانه همبستگی از دولت موقت استعفا دادند.

این استعفا پس از وعده‌ای است که ولدکمپ به پارلمان هلند داده بود تا اقدامات «ضروری» علیه اسرائیل معرفی کند.

نهاد «طبقه‌بندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی» (IPC) که از سوی سازمان ملل پشتیبانی می‌شود و وظیفه نظارت جهانی بر وضعیت گرسنگی را برعهده دارد، صبح امروز (جمعه) اعلام کرد که شهر غزه که آخرین بخش بزرگ مسکونی باقی مانده در نوار غزه است و حدود ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، با شرایط قحطی مواجه شده است.

آی پی سی همچنین پیش‌بینی کرد که قحطی ظرف چند هفته به دیر البلح و خان یونس گسترش خواهد یافت.

منبع: ایرنا

برچسب ها: نسل کشی ، جنبش حماس ، نوار غزه ، جنایات جنگی ، رژیم صهیونیستی
