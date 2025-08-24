والیبال فرانسه با ترکیبی قدرتمند به دنبال نخستین طلای جهانی

تیم ملی والیبال فرانسه، با ترکیبی قدرتمند متشکل از ستاره‌هایی مانند آنتوان بریزارد، بنجامین تونیوتی و جنیا گربنیکوف، به دنبال کسب اولین مدال طلای تاریخ خود در مسابقات قهرمانی جهان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال فرانسه پس از قهرمانی در المپیک، به دنبال کسب مدال طلای دیگری در مسابقات قهرمانی جهان است. سرمربی تیم ملی والیبال فرانسه، ترکیب تیمش را برای والیبال قهرمانی جهان اعلام کرد. 

برای فرانسه قهرمانی جهان، المپیک نیست!

تیم والیبال مردان فرانسه در حال حاضر دو مدال طلای المپیک را در کارنامه خود دارد که در دو دوره اخیر به دست آورده است. در مورد مسابقات قهرمانی جهان، فرانسوی‌ها هنوز منتظر اولین مدال طلای خود هستند. آنها پیش از این در سال ۲۰۰۲ برنز کسب کرده بودند.

اگرچه تیم ملی والیبال فرانسه پس از شکست مقابل اسلوونی در مرحله یک چهارم نهایی لیگ ملت‌های والیبال امسال حذف شد، اما برنامه‌های خود را تغییر نداده. هدف این تیم در این فصل، کسب مدال طلا در قهرمانی جهان است.

آندره‌آ جیانی، سرمربی تیم، کوین تیلی و یوریس صدیق را در آخرین مرحله از مسابقات کنار گذاشت. وضعیت اروین ان‌گاپت که با مشکلات سلامتی دست و پنجه نرم می‌کند، همچنان نامشخص است. در مورد اینکه آیا او با تیم به فیلیپین سفر خواهد کرد یا خیر؛ تصمیمی که در آخرین لحظه گرفته خواهد شد.

تیم ملی فرانسه در قهرمانی جهان:

آنتوان بریزارد - بنجامین تونیوتی

ژان پاتری - تئو فوره

بارتلمی چینیزه - نیکولاس لو گاف - کوئنتین ژوفروا - فرانسوا هوتز

اروین ان‌گاپت- ترور کلونوت - ماتیس هنو - یاسین لواتی - تیموتی کارل

جنیا گربنیکوف - بنجامین دیز

پانزده بازیکن در تیم ملی فرانسه حضور دارند. چند روز قبل از شروع مسابقات، آندره‌آ جیانی نام یک بازیکن دیگر را نیز اعلام خواهد کرد.

برچسب ها: تیم ملی والیبال فرانسه ، مسابقات قهرمانی جهان
تبادل نظر
