باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- آرش زره‌تن لهونی با حضور در برنامه گفت‌وگومحور «خدمت و ایستادگی» شبکه استانی کردستان، ضمن تبریک هفته وحدت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت از جمله شهیدان رجایی، باهنر و رئیس‌جمهور فقید آیت‌الله رئیسی، این هفته را فرصتی برای بازخوانی خدمات دولت در استان دانست.

وی در این برنامه به پیگیری‌های انجام‌شده برای توسعه صنعتی استان با رعایت الزامات زیست‌محیطی اشاره کرد و افزود: در همین راستا با شرکت ملی پتروشیمی مذاکره شد تا زمینی در جنوب کشور به احداث پتروشیمی با نام کردستان اختصاص یابد. سرمایه‌گذار ترجیحاً خارجی خواهد بود، اما ۱۰۰ درصد نیروی انسانی از کردستان تأمین شده و حساب‌های بانکی نیز در استان افتتاح خواهد شد.

استاندار کردستان در ادامه به تشکیل شورای توسعه کردستان به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و عضویت چند وزیر اشاره کرد و گفت: اجرای قانون تجارت مرزنشینان در کردستان از جمله مواردی بود که با طرح در این شورا تسریع شد.

وی افزود: دولت و حاکمیت نگاه ویژه‌ای به کردستان برای جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته دارند؛ این نگاه نه تاکتیک، بلکه راهبردی بنیادین در نظام برای توسعه کردستان است.

زره‌تن لهونی با اشاره به شعار «۱۲ ماه خدمت، ۱۲ روز دفاع» برای هفته دولت امسال، این شعار را بیانگر اهمیت دو عرصه خدمت و مقاومت دانست و تأکید کرد: این امر نشان می‌دهد دولت همواره در کنار مردم است و برای آبادانی کشور تلاش می‌کند.

وی همچنین با قدردانی از ایستادگی و همراهی مردم استان در ایام جنگ تحمیلی خاطرنشان کرد: بدون توسعه حمل‌ونقل هوایی، توسعه استان دشوار خواهد شد.

او از قرارداد افزایش پرواز‌های استان به روزی ۲ پرواز خبر داد و افزود: در حوزه حمل‌ونقل ریلی نیز پیگیر افزایش سرویس‌های قطار به استان هستیم و تاکنون یک قرارداد هزار میلیارد تومانی برای توسعه خط ریلی بیجار–زنجان منعقد شده است.

استاندار کردستان مرز را یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه دانست و با اشاره به برگزاری اجلاس استانداران اقلیم کردستان و استان‌های هم‌مرز ایران در سنندج گفت: دیپلماسی مرزی و اقتصادی یکی از اولویت‌های ماست. بر همین اساس مقرر شد هر سه ماه یک‌بار نشست‌های اقتصادی با اقلیم برگزار شود. همچنین دیدار‌هایی با نمایندگان روسیه و کره جنوبی برای توسعه روابط خارجی داشتیم.

وی اجرای قانون تجارت مرزی در استان را یکی دیگر از اقدامات مهم دوران خدمت خود عنوان کرد و افزود: «اجرای این قانون تأثیر مثبتی بر معیشت مرزنشینان داشته است و واردات ۵۴۰ میلیون دلار کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی می‌تواند نقش بسزایی در جذب گردشگر و توسعه اقتصادی به‌ویژه در شهر‌های مرزی ایفا کند.»

زره‌تن لهونی ضمن تبریک روز پزشک، از ایجاد شهرک سلامت در سنندج خبر داد و گفت: ۱۰۵ هکتار از اراضی دانشگاه علوم پزشکی کردستان به این پروژه اختصاص یافته است که می‌تواند خدمات حوزه سلامت را به‌صورت متمرکز ارائه کرده و در جذب گردشگر سلامت نقش‌آفرین باشد.

وی ادامه داد: به فرمانداران و شهرداران همه شهر‌های استان مأموریت داده‌ایم که برای هر شهر یک پروژه شاخص – ترجیحاً در حوزه گردشگری – معرفی کنند. در سنندج پروژه قشلاق گریزه و تله‌کابین سنندج در همین راستا تعریف شده است.

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنانش از پرداخت ۷۵ درصد مطالبات گندمکاران استان خبر داد و تأکید کرد: حمایت از این قشر زحمتکش وظیفه مسئولان استان است.

او افزود: اقدامات بزرگی در استان پیگیری شده است که ان‌شاءالله با حمایت مردم، گام‌های مؤثری در مسیر توسعه استان برداشته خواهد شد. سیاست ما همواره این بوده که مردم آثار اقدامات را به چشم ببینند و لمس کنند، نه اینکه صرفاً بشنوند.

زره‌تن لهونی همچنین به برگزاری روزانه جلسات قرارگاه اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت مرز و اختیارات تفویض‌شده از سوی رئیس‌جمهور به استانداران، توانستیم علاوه بر تأمین نیاز‌های کردستان، بخشی از نیاز‌های استان‌های همجوار را نیز برطرف کنیم.

استاندار کردستان در ادامه از افتتاح و کلنگ‌زنی ۵۰۰ پروژه به ارزش بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در هفته دولت در استان خبر داد و اظهار داشت: از این میزان، ۴۴۳ پروژه به ارزش ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد و ۵۷ پروژه دیگر نیز با اعتباری بالغ بر ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کلنگ‌زنی خواهد شد.

وی افزود: ۸ پروژه شاخص بالای ۵۰۰ میلیارد تومان نیز در این هفته افتتاح یا کلنگ‌زنی خواهد شد.

از جمله این پروژه‌ها می‌توان به آغاز بخشی از کریدور شمال‌غرب به جنوب‌غرب با اعتباری ۳ هزار میلیارد تومانی و پروژه انتقال آب از سد قوچم به دهگلان اشاره کرد.

استاندار کردستان یادآور شد: پروژه انتقال آب از سد چراغ‌ویس به بانه در فهرست پروژه‌های هفته دولت نیست، اما با توجه به تنش آبی ۲۵ ساله بانه، با دستور معاون اول رئیس‌جمهور آغاز شده است و حداقل ۱،۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های توسعه‌ای استان اشاره کرد و گفت: کردستان جزو پنج استان نخست کشور در حوزه معدن است. طبیعت بکر و زیبای آن ظرفیت مهمی برای گردشگری به شمار می‌رود. مرز از مهم‌ترین قابلیت‌های اقتصادی استان است و کشاورزی نیز ۱۷ درصد اقتصاد کردستان را تشکیل می‌دهد.

زره‌تن لهونی افزود: کردستان در هشت محصول کشاورزی دارای رتبه کشوری است؛ از جمله در گندم که در تولید کل کشور رتبه دوم و در گندم دیم رتبه نخست را دارد. این ظرفیت می‌تواند پیشران توسعه استان باشد. در سایر حوزه‌ها نیز در صورت داشتن برنامه می‌توانیم این قابلیت را بالفعل کنیم.

وی با اشاره به اینکه ۵۷.۷ درصد از اقتصاد استان به حوزه خدمات اختصاص دارد، این موضوع را نشانه مصرف‌محور بودن اقتصاد دانست و گفت: این نشان می‌دهد که در حوزه صنعت نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بیشتری هستیم. با این حال، رمز توسعه هر استان حمل‌ونقل و لجستیک است که در این مدت به‌صورت جدی روی آن کار کرده‌ایم.

او ادامه داد: در پروژه کریدور شمال‌غرب – جنوب‌غرب، همه قطعات در کردستان به جز کنارگذر سنندج به مناقصه گذاشته شده و تاکنون ۶۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. اعتبار این پروژه در سال گذشته ۴ هزار میلیارد تومان بود که با اعتبارات چهار سال قبل برابری می‌کند. با پیگیری‌های انجام‌شده، این پروژه جزو اولویت‌های سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.

استاندار کردستان در پایان خاطرنشان کرد: در سایر مسیر‌های استان نیز کارگاه‌های راه‌سازی فعال است و تاکنون برای راه‌های استان بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد شده است.