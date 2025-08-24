باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی به مناسبت ۳۱ مرداد روز ملی عسل، در گفتگو با خبرتگاران اظهار کرد: این استان با داشتن تعداد ۶ هزار و ۱۶۶ زنبورستان، ۷ درصد از کل زنبورستانهای کشور را در اختیار دارد و به عنوان قطب نخست زنبورداری ایران شناخته میشود.
محمد رضا اصغری افزود: زنبورستانهای آذربایجانغربی برخلاف بسیاری از استانهای دیگر، بیشتر متشکل از کندوهای مدرن هستند، بهگونهای که با دارا بودن یک میلیون و ۴۷۱ هزار و ۳۵۴ کلنی، رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده و ۱۴ درصد کل کلنیهای کشور را شامل میشود.
وی تصریح کرد: از این تعداد، یک میلیون و ۳۶۴ هزار و ۷۴۳ کلنی فعال هستند که باز هم رتبه نخست کشوری را با ۱۳ درصد سهم ملی به استان اختصاص داده است.
اصغری با اشاره به ظرفیت تولید فرآوردههای جانبی زنبورستانها اظهار کرد: سال گذشته، ۱۷۷ کیلوگرم گرده گل در استان تولید شده که این میزان ۲۰.۴۳ درصد تولید کشور و رتبه اول را به آذربایجانغربی اختصاص داده است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی مهمترین محصول زنبورداری استان را تولید عسل عنوان کرد و گفت: سال گذشته ۲۳ هزار و ۲۶۰ تن عسل از زنبورستانهای استان استحصال شد که معادل ۱۸ درصد کل تولید کشور بوده و آذربایجانغربی را در جایگاه نخست تولید عسل کشور قرار داده است.
وی افزود: در حوزه تکمیل زنجیره ارزش عسل نیز این استان پیشرو است و در سال جاری تعداد شرکتهای فعال در این بخش به دو واحد افزایش خواهد یافت که در این شاخص نیز رتبه اول کشور را داریم.
اصغری تصریح کرد: آذربایجانغربی با برخورداری از شش کارخانه فرآوری و بستهبندی دارای برند، یکی از استانهای برتر در بستهبندی عسل به شمار میرود و از قطبهای مهم صادرات این محصول به کشورهای حاشیه خلیج فارس، اروپا و عراق محسوب میشود.
وی تأکید کرد: با توجه به این شاخصها، آذربایجانغربی شایستگی عنوان پایتخت عسل ایران را دارد.