مدیر اطلاعات ملی آمریکا از نفوذ «دولت پنهان» در نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا پرده برداشت، آنان را به سیاسی‌کاری و خیانت به مردم متهم کرد و با لغو مجوز ۳۷ مقام، آغاز مقابله را اعلام نمود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  «تولسی گبرد» مدیر اطلاعات ملی آمریکا گفته است که جامعه اطلاعاتی آمریکا توسط عوامل «دولت پنهان» مورد نفوذ قرار گرفتند و این عوامل مشغول «تزریق دیدگاه‌ها و نظرات سیاسی حزبی خود» در جمع‌بندی‌های اطلاعاتی هستند و عملاً علیه مردم آمریکا کار می‌کنند.

رئیس اطلاعات ملی آمریکا که بار‌ها وعده داده بود عوامل «سرکش» را از جامعه اطلاعاتی آمریکا ریشه‌کن کند، در گفت‌و‌گو با فاکس بیزنس این سخنان را بیان کرد و گفت دولت پنهان «حوزه‌های کاملی» در درون نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا ایجاد کرده است.

او به این شبکه گفت: «بخش‌های زیادی وجود داشت که عوامل دولت پنهان به‌طور عمیقی در آن نفوذ کرده و مراکز یا جایگاه‌های خود را سیاسی کرده بودند؛ یا علیه مردم آمریکا یا از طریق ایجاد مطالب اطلاعاتی و تزریق دیدگاه‌ها و نظرات حزبی خود.»

تولسی گبرد افزود: «این افراد خطرناک هستند، زیرا معتقدند دیدگاه‌ها و نظراتشان بالاتر از قانون اساسی آمریکا است؛ قانونی که همگی سوگند یاد کرده‌اند از آن حمایت و دفاع کنند... و همچنین بالاتر از کسانی که توسط مردم آمریکا انتخاب شده‌اند، به‌ویژه رئیس‌جمهور ایالات متحده.»

این مقام اطلاعاتی آمریکا افزود جامعه اطلاعاتی کشورش طی سال‌ها به شدت سیاسی شده و از اهداف و مأموریت اصلی خود فاصله گرفته است.

او تأکید کرد: «موضوع بسیار ساده است. مأموریت جامعه اطلاعاتی این است که حقیقت را بیابد و حقیقت را بازگو کند. تنها شفافیت کافی می‌تواند پاسخگویی واقعی را برای جامعه اطلاعاتی تضمین کرده و یک تغییر واقعی ایجاد کند.»

طی روز‌های گذشته گبرد مجوز‌های امنیتی ۳۷ مقام اطلاعاتی فعلی و سابق آمریکایی را لغو کرد و آنها را به دستکاری و سیاسی کردن اطلاعات متهم ساخت.

به گفته گبرد، این اقدام «اولین گام جدی برای پیگیری مأموریت اصلی امنیت ملی ما و ریشه‌کن کردن عوامل دولت پنهان» بوده است.

این فهرست شامل چندین چهره برجسته اطلاعاتی آمریکاست؛ از جمله «ریچارد لجت» معاون سابق سازمان امنیت ملی، «برت هولمگرن» معاون پیشین وزیر خارجه در امور اطلاعات و پژوهش و «استفانی اوسالیوان» معاون سابق مدیر اطلاعات ملی آمریکا.

منبع: ایسنا

برچسب ها: اطلاعات ملی آمریکا ، دولت آمریکا
خبرهای مرتبط
عقب‌نشینی سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا از گزارش خود درباره ایران
واکنش شرکای تجاری آمریکا در سراسر جهان به تعرفه‌های جدید ترامپ
فارن پالیسی بررسی کرد؛
راه حل فراموش شده درباره مسئله ایران: دیپلماسی، نه موشک‌باران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
آخرین اخبار
سازمان جهانی بهداشت: بیش از ۱۵ هزار بیمار در غزه نیاز به تخلیه فوری پزشکی دارند
برگزاری تظاهرات گسترده در استرالیا در حمایت از فلسطینیان
خدمات پستی اروپا حمل و نقل محموله‌های آمریکایی را متوقف می‌کنند
هند با موفقیت سامانه دفاع هوایی یکپارچه بومی خود را آزمایش کرد
هر مالیات‌دهنده آمریکایی در اقدامات نظامی و نسل‌کشی اسرائیل مشارکت می‌کند
خانواده اسیران اسرائیلی: نتانیاهو دروغگو و فریبکار است
حمله پهپادی به تاسیسات گازی نوواتک؛ آتش‌سوزی نزدیک سنت پترزبورگ
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
حمله بن گویر به اظهارات گانتس درباره سرنگونی نتانیاهو
سندرز: ترامپ در حالی که نظاره‌گر قحطی غزه است، هیچ کاری نمی‌کند
رئیس جمهور کره جنوبی برای اولین دیدار حضوری با ترامپ به واشنگتن می‌رود
نروژ سیستم‌های دفاع هوایی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد
ناتو بودجه جنگی خود را افزایش می‌دهد
حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان مانع تعامل کابل اسلام آباد است
بازگشت بیش از ۱۰۶ هزار مهاجر افغانستانی در ماه اوت
پیوند دل‌ها در حرم رضوی؛ مهاجران افغانستانی هم‌نوا با دلدادگان امام رضا(ع) + فیلم
مشهد میزبان ۳۵ هزار زائر خارجی در شهادت امام رئوف
مهاجرین نیازمند یک پناهگاه امن هستند
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می‌کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد
تولسی گبرد: دولت پنهان در نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا لانه کرده است
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند