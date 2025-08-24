باشگاه خبرنگاران جوان - «تولسی گبرد» مدیر اطلاعات ملی آمریکا گفته است که جامعه اطلاعاتی آمریکا توسط عوامل «دولت پنهان» مورد نفوذ قرار گرفتند و این عوامل مشغول «تزریق دیدگاهها و نظرات سیاسی حزبی خود» در جمعبندیهای اطلاعاتی هستند و عملاً علیه مردم آمریکا کار میکنند.
رئیس اطلاعات ملی آمریکا که بارها وعده داده بود عوامل «سرکش» را از جامعه اطلاعاتی آمریکا ریشهکن کند، در گفتوگو با فاکس بیزنس این سخنان را بیان کرد و گفت دولت پنهان «حوزههای کاملی» در درون نهادهای اطلاعاتی آمریکا ایجاد کرده است.
او به این شبکه گفت: «بخشهای زیادی وجود داشت که عوامل دولت پنهان بهطور عمیقی در آن نفوذ کرده و مراکز یا جایگاههای خود را سیاسی کرده بودند؛ یا علیه مردم آمریکا یا از طریق ایجاد مطالب اطلاعاتی و تزریق دیدگاهها و نظرات حزبی خود.»
تولسی گبرد افزود: «این افراد خطرناک هستند، زیرا معتقدند دیدگاهها و نظراتشان بالاتر از قانون اساسی آمریکا است؛ قانونی که همگی سوگند یاد کردهاند از آن حمایت و دفاع کنند... و همچنین بالاتر از کسانی که توسط مردم آمریکا انتخاب شدهاند، بهویژه رئیسجمهور ایالات متحده.»
این مقام اطلاعاتی آمریکا افزود جامعه اطلاعاتی کشورش طی سالها به شدت سیاسی شده و از اهداف و مأموریت اصلی خود فاصله گرفته است.
او تأکید کرد: «موضوع بسیار ساده است. مأموریت جامعه اطلاعاتی این است که حقیقت را بیابد و حقیقت را بازگو کند. تنها شفافیت کافی میتواند پاسخگویی واقعی را برای جامعه اطلاعاتی تضمین کرده و یک تغییر واقعی ایجاد کند.»
طی روزهای گذشته گبرد مجوزهای امنیتی ۳۷ مقام اطلاعاتی فعلی و سابق آمریکایی را لغو کرد و آنها را به دستکاری و سیاسی کردن اطلاعات متهم ساخت.
به گفته گبرد، این اقدام «اولین گام جدی برای پیگیری مأموریت اصلی امنیت ملی ما و ریشهکن کردن عوامل دولت پنهان» بوده است.
این فهرست شامل چندین چهره برجسته اطلاعاتی آمریکاست؛ از جمله «ریچارد لجت» معاون سابق سازمان امنیت ملی، «برت هولمگرن» معاون پیشین وزیر خارجه در امور اطلاعات و پژوهش و «استفانی اوسالیوان» معاون سابق مدیر اطلاعات ملی آمریکا.
منبع: ایسنا