تاکسی اینترنتی شهرداری باید به بخش خصوصی واگذار شود

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدجعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، درباره راه اندازی تاکسی اینترنتی شهرداری تهران در سامانه «شهرزاد»، اظهار کرد: شورای اسلامی شهر تهران بار‌ها تأکید کرده است که مدل سنتی تاکسیرانی، که در آن تاکسی‌ها به‌صورت سرگردان در خیابان‌ها به‌دنبال مسافر می‌گردند، دیگر پاسخگو نیست و با توسعه فناوری‌ها، این روش کارآمد به نظر نمی‌رسد.

وی ادامه داد: در عین حال، تأکید شده است که شهرداری باید از فناوری‌های نو بهره‌مند شود و متناسب با نیاز‌های روز خود را به‌روزرسانی کند؛ اما این به‌معنای ورود شهرداری به تصدی‌گری نیست.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: در حال حاضر، شاهد آن هستیم که سامانه شهرزاد و مجموعه‌های فناورانه شهرداری وارد عرصه اجرا شده‌اند و خدمات مرتبط را ارائه می‌کنند. این در حالی است که در مصوبه شورا تصریح شده بود که شهرداری باید با استفاده از ظرفیت نهاد‌های خصوصی عمل کند تا از ورود به تصدی‌گری‌های غیرضروری پرهیز شود.

وی افزود: ضمن اینکه اصولاً تاکسی به‌معنای یک واحد وابسته به شهرداری نیست، به‌گونه‌ای که رانندگان آن کارمند شهرداری باشند یا حساب و کتاب مالی آنها به شهرداری برگردد، اما اکنون می‌بینیم منابع مالی به سامانه شهرزاد وارد شده و گردش مالی از این طریق صورت می‌گیرد که این مسئله با ابهامات و اشکالات متعددی مواجه است.

تشکری هاشمی گفت: همان‌گونه که در جلسه مربوطه نیز تذکر دادم، تهیه یک اپلیکیشن نیازمند فاز‌های مختلفی مانند شناخت مسئله، بررسی وضعیت موجود، ترسیم وضعیت مطلوب، و انتخاب ساختار‌های متناسب با مأموریت شهرداری است، با این حال، در حالی‌که تا دو یا سه هفته پیش اعلام می‌شد هنوز پیمانکار انتخاب نشده، ناگهان گفته شد نرم‌افزار اجرا شده و ۵۰۰۰ نفر هم در سامانه آن را تست کرده‌اند. این موضوع برای ما بسیار مبهم و محل سؤال است.

وی اظهار کرد: اکنون نیز به همکاران در شهرداری تهران اعلام کرده‌ایم که شهرداری باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد و جای مردم، رانندگان، شرکت‌های استارتاپی و دانش‌بنیان را نگیرد. این کار باید به مردم واگذار شود، زیرا ذات این خدمت مردمی است و باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: در حالی‌که ادعا می‌شود حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نو صورت می‌گیرد، اما مشاهده می‌کنیم کارخانه سیمان، بوستان گفت‌و‌گو، زمین ساصد، بوستان ولایت و دیگر فضا‌های شهری در اختیار گرفته می‌شود و این در عمل به‌جای حمایت، به سد راه شرکت‌ها و فعالیت‌های بخش خصوصی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه بر همین اساس، این پروژه باید به بخش خصوصی واگذار شود، افزود: شورا هنوز هیچ مصوبه‌ای برای این نرم‌افزار نداشته و تنها مصوبه‌ای که پیش‌تر تصویب شده، ناظر به ایجاد بستر تاکسی برخط با مشارکت بخش خصوصی بوده است بنابراین، حتی اگر سامانه آماده شده باشد، باید به بخش خصوصی واگذار شود.

تشکری هاشمی گفت: مقام معظم رهبری نیز بار‌ها تأکید کرده‌اند که هر کاری که بخش خصوصی توان انجام آن را دارد، دولت یا نهاد‌های حاکمیتی نباید به آن ورود کنند، بلکه باید آن را به مردم بسپارند. این مسئله یکی از اشکالات اساسی طرح فعلی است.

وی افزود: بنابراین، باید منتظر تغییر در ماهیت و نحوه اجرای این طرح باشیم؛ در غیر این صورت، شهرداری در این زمینه موفق نخواهد بود، زیرا ساختار چنین پروژه‌هایی باید با مشارکت بخش خصوصی شکل بگیرد تا پایداری و موفقیت آن تضمین شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تأکید کرد: در مصوبه شورا نیز صراحتاً ذکر شده که این امر باید با مشارکت بخش خصوصی انجام شود، در حالی‌که هنوز شورا برای نرم‌افزار شهرزاد هیچ مصوبه‌ای ارائه نکرده و تنها بر اساس مصوبه مقدماتی، کار پیش رفته است.

وی در ادامه با بیان اینکه ادعای پیش‌برد طرح با ۱۰ درصد کاربران پذیرفتنی نیست و باید پوشش سامانه به‌گونه‌ای باشد که همه مردم شهر تهران بتوانند از آن بهره‌مند شوند، تصریح کرد: این طرح باید هم اشکالات فعلی خود را برطرف کند، هم زمینه ورود جدی بخش خصوصی را فراهم آورد و هم ظرفیت پوشش‌دهی حدود ۸۰ هزار تاکسی و سرویس‌دهی کامل به شهروندان را داشته باشد. محدود شدن آن به کاربران ثبت‌نام‌شده در سامانه شهرزاد منطقی نیست.

تشکری هاشمی در پایان گفت: ما پیگیر این موضوع هستیم و تذکرات لازم را نیز داده‌ایم.

منبع: تسنیم