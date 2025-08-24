مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از بازمهندسی خطوط متناسب با توسعه شهری خبر داد و گفت: مقرر شده است ایستگاه‌های اتوبوس با طراحی متناسب با بافت فرهنگی هر منطقه بازسازی شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد قیومی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به پروژه بازمهندسی خطوط اتوبوسرانی تهران، گفت: توسعه شهر تهران و بارگذاری‌های جمعیتی در مناطق جدید مانند منطقه ۲۲ یا حریم شهر، ما را بر آن داشته است که متناسب با این تغییرات، خطوط جدید را نیز تعریف کنیم و در حال حاضر خطوطی که کارکرد خود را از دست داده‌اند نیاز به تغییر دارند و مورد بازبینی قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه در برخی مناطق به جای اتوبوس، مینی‌بوس یا میدل‌باس می‌تواند خدمات مطلوب‌تری ارائه دهد و حتی در مواردی استفاده از ون در هماهنگی با شرکت تاکسیرانی در دستور کار قرار می‌گیرد، اظهار کرد: این تصمیم‌گیری‌ها بر اساس مطالعات دقیق و بارگذاری جمعیتی انجام می‌شود و اولویت ما خدمت‌رسانی به شهرک‌هایی است که در اطراف تهران ایجاد شده‌اند، اما به خطوط مترو متصل نیستند. این مناطق باید با استفاده از ناوگان اتوبوسرانی به نزدیک‌ترین ایستگاه مترو یا مبادی اصلی ورودی شهر متصل شوند.

طرح انتقال ایستگاه‌های مبدا برای کاهش ترافیک صبحگاهی

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی از طرحی خبر داد که با هدف کاهش بار ترافیکی صبحگاهی تهیه شده است و ادامه داد: برنامه‌ای در مبادی ورودی شهر تدوین شده است و برای برخی از مبادی مختلف که قابلیت جابه‌جایی دارند، ما در حال بررسی هستیم تا ایستگاه‌های مبدأ را به نقاط عقب‌تر، مانند پارکینگ‌های استادیوم آزادی، منتقل کنیم.

وی تصریح کرد: با اجرای این طرح، شهروندان می‌توانند خودروی شخصی خود را در این نقاط پارک کرده و از همان‌جا با اتوبوس وارد شهر شوند. این طرح با همکاری پلیس راهور و معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در دست بررسی است.

طراحی ایستگاه‌های اتوبوس با هویت فرهنگی محلات

قیومی همچنین از طرحی برای نوسازی ایستگاه‌های اتوبوس خبر داد و گفت: مقرر شده است ایستگاه‌های اتوبوس با طراحی متناسب با بافت فرهنگی هر منطقه بازسازی شوند تا این ایستگاه‌ها علاوه بر کارکرد حمل‌ونقلی، به یک عنصر فرهنگی و نماد آن محله نیز تبدیل شوند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از طرح بازسازی و طراحی مجدد ایستگاه‌های اتوبوس با بهره‌گیری از معماری ایرانی-اسلامی خبر داد و گفت: پیشنهاد ما به شهرداران مناطق این بود که متولی مستقیم ایستگاه‌های اتوبوس در سطح مناطق خودشان باشند و با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و معماری محلی، ایستگاه‌هایی با هویت بومی طراحی کنند.

وی افزود: مقرر شد در طراحی‌های جدید از المان‌هایی که در هر منطقه وجود دارد استفاده شود تا ایستگاه‌های اتوبوس علاوه بر کارکرد حمل‌ونقلی، به نمادی از فرهنگ و معماری همان منطقه نیز تبدیل شوند. این پروژه با نظارت معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران و به صورت مشخص توسط معاونت‌های حمل‌ونقل و ترافیک مناطق در حال پیگیری است.

ضرورت مناسب‌سازی ایستگاه‌ها برای استفاده افراد دارای معلولیت

قیومی با اشاره به ضرورت مناسب‌سازی ایستگاه‌ها برای استفاده افراد دارای معلولیت نیز گفت: تمام ایستگاه‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که همه اقشار، از جمله افراد دارای انواع معلولیت، بتوانند با سهولت از آنها استفاده کنند. این موضوع به صورت جدی در دستور کار شهرداری و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران قرار دارد.

