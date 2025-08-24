فارس، قطب جدید انرژی خورشیدی؛ افتتاح بخش اعظم نیروگاه ها در بهمن ماه

استاندار فارس گفت: در راستای توسعه انرژی‌های پاک و مقابله با ناترازی انرژی، بیش از ۲۳۰۰ هکتار زمین در استان فارس به ساخت نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافته و تفاهم‌نامه تولید هزار مگاوات برق خورشیدی با سرمایه‌گذاران به امضا رسیده است؛ پروژه‌ای که بخش قابل توجهی از آن تا ۲۲ بهمن‌ماه سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در نخستین روز از هفته دولت، حسینعلی امیری، استاندار فارس، با حضور در گلزار مطهر شهدای دارالرحمه شیراز، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، با آرمان‌های بلند امام راحل (ره) و شهدای گران‌قدر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرد.

حسینعلی امیری، استاندار فارس، در حاشیه مراسم گلباران قبور مطهر شهدا به مناسبت آغاز هفته دولت، از افتتاح هزار و ۶۶۲ طرح عمرانی، خدماتی و زیربنایی در استان خبر داد.

امیری با اشاره به شعار امسال هفته دولت «۱۲ ماه تلاش و ۱۲ روز مقاومت» گفت: اعتبار این پروژه‌ها ۶۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که در ۲۰ سال گذشته در فارس بی‌سابقه بوده است.
 
او افزود: پروژه‌های هفته دولت در حوزه‌های درمان، آب، برق، راه، مسکن و سایر بخش‌ها اجرا شده و حاصل همدلی و تلاش مدیران، کارکنان و نیرو‌های خدماتی در سطح استان است.
 
استاندار فارس تاکید کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته، فارس در سال ۱۴۰۴ جزو سه استان نخست کشور از نظر بودجه قرار گرفته است.
 
امیری در ادامه یکی از مهم‌ترین چالش‌ها را موضوع ناترازی انرژی دانست و افزود: اگرچه فارس در مدیریت مصرف برق شرایط بهتری از بسیاری استان‌ها دارد، اما حل این مسئله نیازمند برنامه‌ریزی ملی است.
 
او اضافه کرد: برای توسعه انرژی‌های نو تاکنون بیش از دو هزار و ۳۰۰ هکتار زمین در استان برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافته و سرمایه‌گذاران تفاهم‌نامه ساخت هزار مگاوات نیروگاه را امضا کرده‌اند که بخش قابل توجهی از آن تا ۲۲ بهمن به مدار خواهد آمد.
 
استاندار فارس در پایان با قدردانی از همکاری و همراهی مردم استان گفت: هفته دولت فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و خدمت صادقانه به مردم است و امیدواریم بتوانیم در مسیر رضایتمندی و رفاه مردم فارس گام‌های مؤثرتری برداریم.
برچسب ها: هفته دولت ، استاندار فارس
خبرهای مرتبط
۸۳۷ پروژه در هفته دولت در استان فارس افتتاح می‌شود
ایمانیه:
۷٨٢ طرح با اعتباری افزون بر ١٠ هزار میلیارد تومان در فارس افتتاح می‌شود
استاندار فارس:
هفته دولت ۱۷۰۱ میلیارد تومان پروژه در فارس افتتاح می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فارس، قطب جدید انرژی خورشیدی؛ افتتاح بخش اعظم نیروگاه ها در بهمن ماه
حرم شاهچراغ (ع) میزبان سوگواران امام هشتم (ع) + فیلم و تصاویر
افتتاح قطعه هفتم آزادراه شیراز – اصفهان در هفته دولت
افتتاح اولین طرح نهضت توسعه عدالت و واحد تولیدی صنایع سلولزی در زرقان
درخشش بانوی فارسی در مسابقات جهانی اختراعات چین/کسب یک مدال طلا در میان هزار مخترع از ۵۷ کشور جهان
تروئیکای اروپایی صلاحیت ماشه کشیدن علیه ایران را ندارد/ واکنش قاطع در برابر هر اقدام خصمانه
آخرین اخبار
تروئیکای اروپایی صلاحیت ماشه کشیدن علیه ایران را ندارد/ واکنش قاطع در برابر هر اقدام خصمانه
درخشش بانوی فارسی در مسابقات جهانی اختراعات چین/کسب یک مدال طلا در میان هزار مخترع از ۵۷ کشور جهان
افتتاح اولین طرح نهضت توسعه عدالت و واحد تولیدی صنایع سلولزی در زرقان
حرم شاهچراغ (ع) میزبان سوگواران امام هشتم (ع) + فیلم و تصاویر
افتتاح قطعه هفتم آزادراه شیراز – اصفهان در هفته دولت
فارس، قطب جدید انرژی خورشیدی؛ افتتاح بخش اعظم نیروگاه ها در بهمن ماه
دزد دوچرخه‌ها در شیراز به دام پلیس افتاد
توقیف ۱۰۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در بوانات
خاموشی ۴۳ ماینر در لامرد
قتل پیرمرد ۷۵ ساله به دست همسرش با حیله و نیرنگ
برپایی ایستگاه‌های خدمات‌رسانی به زائران رضوی در محور‌های شمالی فارس
خاموشی‌های خانگی تا پایان شهریور حذف می‌شوند