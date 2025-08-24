فارس، قطب جدید انرژی خورشیدی؛ افتتاح بخش اعظم نیروگاه ها در بهمن ماه

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در نخستین روز از هفته دولت، حسینعلی امیری، استاندار فارس، با حضور در گلزار مطهر شهدای دارالرحمه شیراز، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، با آرمان‌های بلند امام راحل (ره) و شهدای گران‌قدر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرد.

حسینعلی امیری، استاندار فارس، در حاشیه مراسم گلباران قبور مطهر شهدا به مناسبت آغاز هفته دولت، از افتتاح هزار و ۶۶۲ طرح عمرانی، خدماتی و زیربنایی در استان خبر داد.

امیری با اشاره به شعار امسال هفته دولت «۱۲ ماه تلاش و ۱۲ روز مقاومت» گفت: اعتبار این پروژه‌ها ۶۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که در ۲۰ سال گذشته در فارس بی‌سابقه بوده است.

او افزود: پروژه‌های هفته دولت در حوزه‌های درمان، آب، برق، راه، مسکن و سایر بخش‌ها اجرا شده و حاصل همدلی و تلاش مدیران، کارکنان و نیرو‌های خدماتی در سطح استان است.

استاندار فارس تاکید کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته، فارس در سال ۱۴۰۴ جزو سه استان نخست کشور از نظر بودجه قرار گرفته است.

امیری در ادامه یکی از مهم‌ترین چالش‌ها را موضوع ناترازی انرژی دانست و افزود: اگرچه فارس در مدیریت مصرف برق شرایط بهتری از بسیاری استان‌ها دارد، اما حل این مسئله نیازمند برنامه‌ریزی ملی است.

او اضافه کرد: برای توسعه انرژی‌های نو تاکنون بیش از دو هزار و ۳۰۰ هکتار زمین در استان برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافته و سرمایه‌گذاران تفاهم‌نامه ساخت هزار مگاوات نیروگاه را امضا کرده‌اند که بخش قابل توجهی از آن تا ۲۲ بهمن به مدار خواهد آمد.

استاندار فارس در پایان با قدردانی از همکاری و همراهی مردم استان گفت: هفته دولت فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و خدمت صادقانه به مردم است و امیدواریم بتوانیم در مسیر رضایتمندی و رفاه مردم فارس گام‌های مؤثرتری برداریم.