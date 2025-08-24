کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رسانه‌های دولتی کره شمالی روز یکشنبه اعلام کردند که کیم جونگ اون، رهبر این کشور، بر آزمایش پرتاب دو موشک جدید دفاع هوایی نظارت داشته است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که پیونگ‌یانگ سئول را به تحریک تنش‌ها در منطقه متهم کرد.

خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) گزارش داد که این آزمایش پرتاب که روز شنبه انجام شد، نشان داد که دو سامانه موشکی «ارتقایافته» از «قابلیت رزمی برتر» برخوردارند.

گزارش KCNA جزئیات خاصی درباره این موشک‌های جدید ارائه نداد و تنها ذکر کرد که «حالت عملیات و واکنش آنها بر اساس فناوری منحصر‌به‌فرد و خاصی است». این گزارش همچنین محل انجام آزمایش را مشخص نکرد.

KCNA گفت: «پرتاب به‌طور خاص ثابت کرد که ویژگی‌های فناوری دو نوع پرتابه برای نابودی اهداف هوایی مختلف بسیار مناسب است.»

عکس‌های منتشر شده توسط KCNA موشک‌های دفاع هوایی را نشان می‌داد که به آسمان پرتاب می‌شوند و همچنین نور ناشی از رهگیری یک پرتابه مهاجم را به نمایش گذاشته بود.

در تصویری، کیم جونگ اون در حال گوش دادن به توضیحات یک مقام نظامی به تصویر کشیده شده که یک دوربین دوچشمی نیز روی میز کنار او قرار دارد.

این گزارش افزود که رهبر کره شمالی همچنین به‌طور جداگانه یک «وظیفه مهم» را برای بخش علوم دفاعی ابلاغ کرد.

ارتش کره جنوبی روز شنبه اعلام کرد که به سوی چند سرباز کره شمالی که اوایل این هفته به‌طور مختصر از نقطه نظامی‌شده بین دو کشور عبور کرده بودند، تیر‌های هشداردهنده شلیک کرده است.

به گزارش خبرگزاری یونهاپ در روز یکشنبه، فرماندهی سازمان ملل تعداد نیرو‌های کره شمالی که روز سه‌شنبه از مرز عبور کردند را ۳۰ نفر اعلام کرد.

رسانه‌های دولتی پیونگ‌یانگ از ارتشبد «کو جونگ چول» نقل کردند که این حادثه یک «تحریک از پیش برنامه‌ریزی شده و عمدی» بوده است.

کو گفت: «این پیش‌درآمد بسیار جدی است که به ناچار وضعیت در منطقه مرزی جنوبی، جایی که تعداد زیادی نیرو در تقابل با یکدیگر مستقر هستند، را به مرحله غیرقابل کنترل سوق خواهد داد.»

درس اوکراین

تحلیلگران می‌گویند به نظر می‌رسد پیونگ‌یانگ در حال تسریع توسعه موشک‌های دفاع هوایی با هدف مقابله با پهپاد‌ها است و به گزارش KCNA استناد می‌کنند که به‌طور خاص به «پهپاد‌ها و موشک‌های کروز» اشاره کرده بود.

«هونگ مین»، تحلیلگر ارشد مؤسسه کره برای اتحاد ملی، گفت: «کره شمالی در حال تقویت موشک‌های دفاع هوایی علیه پهپاد‌ها و موشک‌های کروز پروازکننده در ارتفاع پایین است.»

او افزود که توسعه چنین موشک‌های دفاع هوایی گواهی است بر «شناخت پیونگ‌یانگ از ضرورت افزایش قابلیت‌های خود... بر اساس درس‌هایی که از جنگ روسیه علیه اوکراین آموخته است».

سرویس‌های اطلاعاتی کره جنوبی و غرب اعلام کرده‌اند که کره شمالی در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۰٬۰۰۰ سرباز را — عمدتاً به منطقه کورسک — به همراه خمپاره، موشک و سامانه‌های راکت بردبلند به روسیه اعزام کرده است.

سئول اعلام کرده که حدود ۶۰۰ سرباز کره شمالی در نبرد برای روسیه کشته و هزاران تن دیگر زخمی شده‌اند.

«لی جه میونگ»، رئیس‌جمهور جدید کره جنوبی، به دنبال برقراری روابط گرم‌تر با کره شمالی دارای تسلیحات اتمی بوده و متعهد به ایجاد «اعتماد نظامی» شده است، اما پیونگ‌یانگ اعلام کرده که هیچ علاقه‌ای به بهبود روابط با سئول ندارد.

منبع: خبرگزاری فرانسه