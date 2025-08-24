بودجه ۶.۳ همتی برای برنامه شیرمدرسه در ۱۴۰۴

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد اسماعیلزاده در ارتباط با چگونگی اجرای برنامه شیر مدارس در سال تحصیلی پیش رو اظهار کرد: وزارت بهداشت، متولی تدوین برنامه اجرایی و ارزشیابی برنامه شیر مدارس است. برنامه اجرایی شیر مدارس را تبیین و به دانشگاههای علومپزشکی کشور نیز ابلاغ کردهایم. همچنین با توجه به اینکه ارزشیابی برنامه شیر مدارس برعهده وزارت بهداشت است، پروتکلهای ارزشیابی این برنامه برای «ارزشیابی پیش از اجرای برنامه» و «هنگام اجرای برنامه» به دانشگاههای علومپزشکی کشور ابلاغ کردهایم. بر این اساس تمام دانشگاههای علومپزشکی کشور برای ارزشیابی برنامه شیر مدارس به محض شروع این برنامه آمادگی دارند و از چگونگی روند آن مطلع هستند.
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه برنامه شیر مدارس با مشکلاتی در ۲ سال گذشته مواجه بود، توضیح داد: «کمیته علمی شیر مدارس» در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی طی سال جاری چندینبار برگزار شده و به بررسی مباحث فنی آن پرداخته است. چالشها و مشکلات در کانون توجه قرار گرفتهاند و موارد چالشی تا حدود زیادی رفع شدهاند. به طور مثال، توزیع شیر در مناطق صعبالعبور و خرید شیر از شرکتهای لبنی که از چالشهای برنامه شیر مدارس بودند، چارهاندیشی شدهاند. با توجه به اینکه چالشها در کانون توجه قرار گرفتهاند، انتظار داریم که برنامه شیر مدارس از ابتدای مهر ماه اجرا شود.
اسماعیلزاده با بیان اینکه بودجه برنامه شیر مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد، گفت: سازمان برنامه و بودجه، اعتبار ۶.۳ همتی در قالب ۲ ردیف بودجه برای برنامه شیر مدارس تخصیص داده است. اگرچه از تخصیص این اعتبار اطلاع دارم، اما درباره اینکه این اعتبار در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته یا در حال سپریشدن مراحل اداری است، اطلاعی ندارم. به طور قطع، برنامه شیر مدارس در سال جاری اجرا میشود.
وی گفت: اولویتبندی مناطق برای توزیع شیر از دیگر چالشهای این برنامه است. وزارت آموزش و پروش خواهان اعتبار ۹ همتی برای برنامه شیر مدارس بود، اما بودجه ۶.۳ همتی برای این طرح تخصیص یافت. با توجه به اینکه با بودجه ۶.۳ همتی نمیتوان تمام مناطق کشور را پوشش داد، وزارت آموزش و پرورش از کمیته علمی شیر مدارس درخواست کرده مناطق کشور را اولویتبندی کنیم. کودکان مقطع ابتدایی مدارس دولتی مناطق محروم، اولویت اول اجرای برنامه شیر مدارس هستند. پس از این گروه، سایر کودکان با توجه به بودجهای که در اختیار وزارت آمزوش و پرورش است، تحت پوشش قرار میگیرند.
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت توضیح داد: با توجه به افزایش قیمت لبنیات، برآورد میشد که ۳ وعده شیر در مدارس ابتدایی دولتی با اولویت مناطق محروم توزیع شود.
منبع: ایسنا