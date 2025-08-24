حال و هوای با صفای چایخانه امام رضا (ع) در آران و بیدگل + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - در شب شهادت امام رضا (ع) اقصی نقاط کشور حال و هوای دیگری دارد و در کوچه و خیابانهای شهر حس اندوه و اشک موج میزند و دلهایی که بی تاب امام مهربانیها است. به همین مناسبت خادمیاران رضوی با خطبه خوانی و برگزاری مراسم سوگواری در چایخانه امام رضا (ع) واقع در بوستان شادی شهرستان آران و بیدگل این روز پر از حزن و اندوه را گرامی داشتند و به سوگواران خدمات رسانی کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید