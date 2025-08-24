اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد

دولت آمریکا این هفته فروش ۳۳۰۰ مهمات تهاجمی برد بلند هواپرتاب را برای کی‌یف تصویب کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وال استریت ژورنال به نقل از منابعی گزارش داد که دولت ایالات متحده این هفته فروش ۳۳۰۰ مهمات تهاجمی برد بلند (ERAM) هواپرتاب را برای کی یف تصویب کرده است.

این روزنامه اعلام کرد که این مهمات طی شش هفته به اوکراین خواهد رسید.

به گفته منابع، بسته کمک نظامی در مجموع ۸۵۰ میلیون دلار بوده است. کشور‌های اروپایی بخش قابل توجهی از این مبلغ را اختصاص داده‌اند. این روزنامه جزئیات سایر اقلام موجود در این بسته را ذکر نکرده است.

وال استریت ژورنال گفت که برد این موشک‌ها ۱۵۰ تا ۲۸۰ مایل (۲۴۰ تا ۴۵۰ کیلومتر) است. این بدان معناست که اوکراین احتمالاً برای استفاده از آنها در عملیات جنگی نیاز به درخواست تأیید از پنتاگون خواهد داشت.

از سوی دیگر وال استریت ژورنال به نقل از منابع خود اعلام کرد که پنتاگون به مدت چند ماه است که به اوکراین اجازه استفاده از موشک‌های ATACMS آمریکایی (موشک بالستیک دوربرد زمین به زمین ساخت آمریکا) برای انجام حملات دوربرد به خاک روسیه را نمی‌دهد.

به گفته آنها، مقامات آمریکایی از پایان بهار به کی‌یف اجازه انجام حملات با استفاده از ATACMS را نداده اند. «رئیس جمهور ترامپ کاملاً واضح گفته است که جنگ در اوکراین باید پایان یابد.» کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید به این روزنامه گفت. او خاطرنشان کرد: «وزیر [دفاع] پیت هگزت با رئیس جمهور ترامپ هماهنگ است.»

وال استریت ژورنال خاطرنشان کرد: «البریج کولبی، معاون وزیر دفاع در امور سیاسی، «مکانیسم بررسی» را برای تصمیم‌گیری در مورد درخواست اوکراین برای استفاده از سلاح‌های دوربرد ساخت آمریکا و سلاح‌های ارائه شده توسط کشور‌های اروپایی و وابسته به اطلاعات و قطعات آمریکایی، توسعه داده است.»

آخرین سری از ATACMS در بهار ۲۰۲۵ به اوکراین تحویل داده شد.

برچسب ها: جنگ اوکراین ، ارسال تسلیحات
خبرهای مرتبط
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
مرتس: مساله دستیابی به صلح در اوکراین چالش‌برانگیز است
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۸ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا در حال غارت معادن اوکراین هست،کمک نظامی در کار نیست فروش تسلیحات در برابر غارت معادن منابع...اوکراین،اگر به همین شکل برود و اوکراین از آن موش‌های دوربرد استفاده کند چه بسا نه تنها اوکراین بلکه آمریکا و متحدانش بمب اتم خواهند خورد،روسیه رحم نخواهد کرد،جنگ هسته ای برنده ای ندارد.
۳
۲
پاسخ دادن
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
آخرین اخبار
۲۸۹ فلسطینی بر اثر گرسنگی جان باخته‌اند
دادستان‌های ویژه کره جنوبی به دنبال بازداشت نخست وزیر سابق هستند
سازمان جهانی بهداشت: بیش از ۱۵ هزار بیمار در غزه نیاز به تخلیه فوری پزشکی دارند
برگزاری تظاهرات گسترده در استرالیا در حمایت از فلسطینیان
خدمات پستی اروپا حمل و نقل محموله‌های آمریکایی را متوقف می‌کنند
هند با موفقیت سامانه دفاع هوایی یکپارچه بومی خود را آزمایش کرد
هر مالیات‌دهنده آمریکایی در اقدامات نظامی و نسل‌کشی اسرائیل مشارکت می‌کند
خانواده اسیران اسرائیلی: نتانیاهو دروغگو و فریبکار است
حمله پهپادی به تاسیسات گازی نوواتک؛ آتش‌سوزی نزدیک سنت پترزبورگ
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
حمله بن گویر به اظهارات گانتس درباره سرنگونی نتانیاهو
سندرز: ترامپ در حالی که نظاره‌گر قحطی غزه است، هیچ کاری نمی‌کند
رئیس جمهور کره جنوبی برای اولین دیدار حضوری با ترامپ به واشنگتن می‌رود
نروژ سیستم‌های دفاع هوایی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد
ناتو بودجه جنگی خود را افزایش می‌دهد
حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان مانع تعامل کابل اسلام آباد است
بازگشت بیش از ۱۰۶ هزار مهاجر افغانستانی در ماه اوت
پیوند دل‌ها در حرم رضوی؛ مهاجران افغانستانی هم‌نوا با دلدادگان امام رضا(ع) + فیلم
مشهد میزبان ۳۵ هزار زائر خارجی در شهادت امام رئوف
مهاجرین نیازمند یک پناهگاه امن هستند
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می‌کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد