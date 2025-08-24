اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وال استریت ژورنال به نقل از منابعی گزارش داد که دولت ایالات متحده این هفته فروش ۳۳۰۰ مهمات تهاجمی برد بلند (ERAM) هواپرتاب را برای کی یف تصویب کرده است.

این روزنامه اعلام کرد که این مهمات طی شش هفته به اوکراین خواهد رسید.

به گفته منابع، بسته کمک نظامی در مجموع ۸۵۰ میلیون دلار بوده است. کشور‌های اروپایی بخش قابل توجهی از این مبلغ را اختصاص داده‌اند. این روزنامه جزئیات سایر اقلام موجود در این بسته را ذکر نکرده است.

وال استریت ژورنال گفت که برد این موشک‌ها ۱۵۰ تا ۲۸۰ مایل (۲۴۰ تا ۴۵۰ کیلومتر) است. این بدان معناست که اوکراین احتمالاً برای استفاده از آنها در عملیات جنگی نیاز به درخواست تأیید از پنتاگون خواهد داشت.

از سوی دیگر وال استریت ژورنال به نقل از منابع خود اعلام کرد که پنتاگون به مدت چند ماه است که به اوکراین اجازه استفاده از موشک‌های ATACMS آمریکایی (موشک بالستیک دوربرد زمین به زمین ساخت آمریکا) برای انجام حملات دوربرد به خاک روسیه را نمی‌دهد.

به گفته آنها، مقامات آمریکایی از پایان بهار به کی‌یف اجازه انجام حملات با استفاده از ATACMS را نداده اند. «رئیس جمهور ترامپ کاملاً واضح گفته است که جنگ در اوکراین باید پایان یابد.» کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید به این روزنامه گفت. او خاطرنشان کرد: «وزیر [دفاع] پیت هگزت با رئیس جمهور ترامپ هماهنگ است.»

وال استریت ژورنال خاطرنشان کرد: «البریج کولبی، معاون وزیر دفاع در امور سیاسی، «مکانیسم بررسی» را برای تصمیم‌گیری در مورد درخواست اوکراین برای استفاده از سلاح‌های دوربرد ساخت آمریکا و سلاح‌های ارائه شده توسط کشور‌های اروپایی و وابسته به اطلاعات و قطعات آمریکایی، توسعه داده است.»

آخرین سری از ATACMS در بهار ۲۰۲۵ به اوکراین تحویل داده شد.