غزه پنجمین نقطه در نقشه قحطی جهان شد + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - دیده‌بان جهانی گرسنگی اعلام کرد که شهر غزه رسماً درگیر قحطی است و احتمال گسترش آن به مرکز و جنوب این باریکه نیز وجود دارد.

پیش از غزه در قرن حاضر، قحطی چهار بر در جهان اعلام شده بود که همگی در قاره آفریقا رخ داده‌اند. سومالی در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۲۲، سودان جنوبی در ۲۰۱۷ و جموری سودان در ۲۰۲۴ مناطق معرفی شده در نقشه قحطی جهانی هستند. اعلام قحطی اخیر در نوار غزه، که پنجمین بار در سطح جهانی است به دلیل جنگ اسرائیل علیه این منطقه و جلوگیری مکرر از ورود گسترده کمک‌های بشردوستانه صورت گرفته است.