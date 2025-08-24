باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

غزه پنجمین نقطه در نقشه قحطی جهان شد + فیلم

تایید قحطی غزه توسط دیده‌بان جهانی گرسنگی، مورد حمایت سازمان ملل، نخستین قحطی در خارج از آفریقا ثبت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیده‌بان جهانی گرسنگی اعلام کرد که شهر غزه رسماً درگیر قحطی است و احتمال گسترش آن به مرکز و جنوب این باریکه نیز وجود دارد.

پیش از غزه در قرن حاضر، قحطی چهار بر در جهان اعلام شده بود که همگی در قاره آفریقا رخ داده‌اند. سومالی در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۲۲، سودان جنوبی در ۲۰۱۷ و جموری سودان در ۲۰۲۴ مناطق معرفی شده در نقشه قحطی جهانی هستند. اعلام قحطی اخیر در نوار غزه، که پنجمین بار در سطح جهانی است به دلیل جنگ اسرائیل علیه این منطقه و جلوگیری مکرر از ورود گسترده کمک‌های بشردوستانه صورت گرفته است.

مطالب مرتبط
غزه پنجمین نقطه در نقشه قحطی جهان شد + فیلم
young journalists club

تظاهرات شهروندان کره‌جنوبی در حمایت از غزه + فیلم

غزه پنجمین نقطه در نقشه قحطی جهان شد + فیلم
young journalists club

زلزله سیاسی در هلند با استعفای ۹ وزیر + فیلم

غزه پنجمین نقطه در نقشه قحطی جهان شد + فیلم
young journalists club

مردم لندن خواستار پایان نسل‌کشی در غزه + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
چشم رسانه ها به رزمایش موشکی-پهپادی ایران + فیلم
۹۵۳

چشم رسانه ها به رزمایش موشکی-پهپادی ایران + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
حال‌وهوای حرم رضوی در سالروز شهادت امام رضا (ع) + فیلم
۹۲۸

حال‌وهوای حرم رضوی در سالروز شهادت امام رضا (ع) + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
کابوس خان یونس؛ عملیاتی که مایه رسوایی ارتش اسرائیل شد + فیلم
۶۳۱

کابوس خان یونس؛ عملیاتی که مایه رسوایی ارتش اسرائیل شد + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
غزه پنجمین نقطه در نقشه قحطی جهان شد + فیلم
۵۳۵

غزه پنجمین نقطه در نقشه قحطی جهان شد + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
ایران قدرتمندتر از همیشه؛ واشنگتن، لندن و تل‌آویو در رویای فروپاشی ایران + فیلم
۵۲۶

ایران قدرتمندتر از همیشه؛ واشنگتن، لندن و تل‌آویو در رویای فروپاشی ایران + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.