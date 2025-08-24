باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد اقطار معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشوربا اشاره به اینکه مبنای فعالیتهای پیشگیری از اعتیاد، محیطهای محله، کار و آموزش است، افزود: اعضای این تیمهای محلی پس از آموزش توسط تسهیلگر بهزیستی، مشکلات محله را شناسایی و برنامههای متناسب برای رفع مشکلات طراحی میکنند، سپس از دستگاههای متولی برای رفع مشکلات کمک گرفته میشود.
وی یادآور شد: از سال ۱۳۸۰ در برنامههای پیشگیری از اعتیاد به سمت برنامههای اجتماع محور رفتیم و در این راستا تیمهای محلی را شناسایی کردیم و محلات، شناسنامهدار شدند، در اجرای این طرح خود افراد در محلات مشارکت دارند و یک تسهیلگر از سوی بهزیستی برای آموزش آنها به محله میرود.
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: این محلات دارای شناسنامهای شامل مختصات جغرافیایی، اطلاعات افراد ساکن در محله و امکانات محلی هستند و نظرات اعضا در زمینه مشکلات و راهکارهای بومی برای رفع این مشکلات احصا میشود که با استفاده از ظرفیتهای داوطلبانه محلی و مشارکت طلبی از دستگاهها در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و رفاه محله تلاش میکنند.
اقطار خاطرنشان کرد: پیشتر پنج هزار تیم محلی برای این کار تشکیل شده بود که با شیوع کرونا به دلیل محدودیت اجتماعات، تعداد این تیمها کاهش یافت و اکنون نزدیک سه هزار تیم محلی در محلات، محیطهای آموزشی و محیطهای کار فعال هستند.
پازک؛ طرحی برای زنان دارای همسر معتاد
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: سازمان بهزیستی بر اساس نیاز تیمهای محلی برنامههایی شامل طرح پیشگیری از اعتیاد در زنان دارای همسر معتاد موسوم به پازک، برنامه ارتقای توانمندیهای شناختی رفتاری، برنامه کارمندیاری پیشگیری از اعتیاد در محیط کار و کارزارهای رسانهای را طراحی کرده و در محیطهای محلهای، آموزشی و کار در حال اجرا دارد.
اقطار گفت: در راستای طرحهای محله محور، طرح پیشگیری از اعتیاد زنان دارای همسر معتاد موسوم به پازک نیز اجرا میشود، در قالب برنامه پازک، طرحهای مختلف پیشگیری از اعتیاد در راستای توانمندسازی گروههای جامعه هدف از جمله زنان دارای همسر معتاد، زنان سرپرست خانوار یا بدسرپرست، زنان دارای همسر بهبودیافته از اعتیاد و افراد در معرض خطر اعتیاد در محلههایی که تحتپوشش این برنامه هستند، اجرا میشود.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر توانمندسازی، نظام ارجاع نیز در این طرح پیشبینی شده است؛ به این معنا که هرجا نیاز به ارجاع خود فرد یا دیگر اعضای خانواده به بهزیستی یا سایر ارگانها احساس باشد، به گونهای که به روند پیشگیری از اعتیاد کمک کند، این مهم حتما اجرایی خواهد شد.
اقطار تاکید کرد: زنان به عنوان یکی از اعضای مهم در راستای تحکیم خانواده هستند و آشناسازی این قشر با مفاهیم و همچنین راههای پیشگیری از اعتیاد یک راهکار در راستای پیشگیری از اعتیاد فرزندان و همچنین سایر اعضای خانواده به اعتیاد در سنین مختلف است.
وی یادآور شد: کارزار رسانهای پیشگیری از اعتیاد نیز سالی دو بار برگزار میشود، این کارزارها با هدف آگاهی بخشی به جامعه، اطلاعات دقیق و علمی درباره عواقب اعتیاد و راههای پیشگیری را ارائه میدهند، در این کارزارها از ظرفیتهایی مانند رسانههای محلی و فرهنگسراها استفاده میشود.
بر اساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر، اکنون ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار مصرفکننده مواد مخدر در کشور وجود دارد که بالاترین مصرف مواد مخدر با بیش از ۶۶ درصد مربوط به تریاک است.
منبع: ایرنا