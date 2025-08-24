شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شهر جنوبی سانیا در چین، که به خاطر تفرجگاه‌های ساحلی و سواحل شنی‌اش مشهور است، روز یکشنبه در حالی که برای طوفان کاجیکیِ در حال تشدید آماده می‌شد، جاذبه‌های گردشگری را تعطیل، کسب و کار‌ها را تعطیل و حمل و نقل عمومی را به حالت تعلیق درآورد.

مرکز ملی هواشناسی اعلام کرد که این طوفان گرمسیری ساعت ۹ صبح (۰۱۰۰ به وقت گرینویچ) در حدود ۲۰۰ کیلومتری (۱۲۴ مایلی) جنوب شرقی سانیا در استان جزیره‌ای هاینان بود و حداکثر سرعت باد پایدار ۳۸ متر (۱۲۵ فوت) بر ثانیه را در نزدیکی مرکز خود داشت.

سازمان هواشناسی ایالت اعلام کرد که طوفان کاجیکی احتمالاً با حرکت به سمت شمال غربی با سرعت تقریبی ۲۰ کیلومتر در ساعت، با حداکثر سرعت باد تا ۴۸ متر بر ثانیه، تقویت خواهد شد.

این طوفان می‌تواند از بعد از ظهر تا عصر یکشنبه در امتداد ساحل جنوبی هاینان به خشکی برسد یا قبل از حرکت به سمت ویتنام در غرب، از خط ساحلی جنوبی عبور کند.

مرکز هواشناسی پیش‌بینی بارش شدید و باد شدید در هاینان و استان گوانگدونگ و منطقه گوانگشی در نزدیکی آن را کرده است، به طوری که مناطقی در هاینان قرار است تا ۴۰۰ میلی‌متر بارندگی داشته باشند.

سانیا صبح یکشنبه هشدار قرمز طوفان - بالاترین سطح در سیستم هشدار رنگی چین - را صادر کرد و واکنش اضطراری خود را به شدیدترین سطح افزایش داد.

دولت اعلام کرد که مقامات شهر عصر شنبه جلسه‌ای تشکیل دادند و خواستار آمادگی برای "بدترین سناریو‌های ممکن" شدند و بر لزوم هوشیاری بیشتر برای اطمینان از عدم تلفات و حداقل جراحات تأکید کردند. تمام کلاس‌ها و ساخت‌وساز‌ها به حالت تعلیق درآمده و مراکز خرید، رستوران‌ها و سوپرمارکت‌ها از روز یکشنبه تعطیل هستند. به کشتی‌ها دستور داده شده است که فعالیت خود را در آب‌های سانیا متوقف کنند.

مقامات گفتند که لغو محدودیت‌ها به تأثیر طوفان بستگی دارد. خبرگزاری دولتی شینهوا گزارش داد که سانیا یکی از محبوب‌ترین مقاصد تعطیلات چین است و در سال ۲۰۲۴، ۳۴ میلیون بازدیدکننده گردشگری را به خود جذب کرده است.

از ماه ژوئیه، بارندگی‌های بی‌سابقه‌ای شمال و جنوب چین را درنوردیده است که هواشناسان آن را رویداد‌های شدید آب و هوایی مرتبط با تغییرات اقلیمی توصیف کرده‌اند که خطرات قابل توجهی را برای جان و اقتصاد ایجاد می‌کند.

داده‌های وزارت مدیریت اضطراری نشان می‌دهد که بلایای طبیعی از جمله سیل و خشکسالی در ماه ژوئیه ۵۲.۱۵ میلیارد یوان (۷.۲۸ میلیارد دلار) خسارت اقتصادی مستقیم ایجاد کرده و میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده و ۲۹۵ کشته یا مفقود بر جای گذاشته است.

منبع: رویترز