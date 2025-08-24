شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد

شهر توریستی معروف سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان کاجیکی تعطیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شهر جنوبی سانیا در چین، که به خاطر تفرجگاه‌های ساحلی و سواحل شنی‌اش مشهور است، روز یکشنبه در حالی که برای طوفان کاجیکیِ در حال تشدید آماده می‌شد، جاذبه‌های گردشگری را تعطیل، کسب و کار‌ها را تعطیل و حمل و نقل عمومی را به حالت تعلیق درآورد.

مرکز ملی هواشناسی اعلام کرد که این طوفان گرمسیری ساعت ۹ صبح (۰۱۰۰ به وقت گرینویچ) در حدود ۲۰۰ کیلومتری (۱۲۴ مایلی) جنوب شرقی سانیا در استان جزیره‌ای هاینان بود و حداکثر سرعت باد پایدار ۳۸ متر (۱۲۵ فوت) بر ثانیه را در نزدیکی مرکز خود داشت.

سازمان هواشناسی ایالت اعلام کرد که طوفان کاجیکی احتمالاً با حرکت به سمت شمال غربی با سرعت تقریبی ۲۰ کیلومتر در ساعت، با حداکثر سرعت باد تا ۴۸ متر بر ثانیه، تقویت خواهد شد.

این طوفان می‌تواند از بعد از ظهر تا عصر یکشنبه در امتداد ساحل جنوبی هاینان به خشکی برسد یا قبل از حرکت به سمت ویتنام در غرب، از خط ساحلی جنوبی عبور کند.

مرکز هواشناسی پیش‌بینی بارش شدید و باد شدید در هاینان و استان گوانگدونگ و منطقه گوانگشی در نزدیکی آن را کرده است، به طوری که مناطقی در هاینان قرار است تا ۴۰۰ میلی‌متر بارندگی داشته باشند.

سانیا صبح یکشنبه هشدار قرمز طوفان - بالاترین سطح در سیستم هشدار رنگی چین - را صادر کرد و واکنش اضطراری خود را به شدیدترین سطح افزایش داد.

دولت اعلام کرد که مقامات شهر عصر شنبه جلسه‌ای تشکیل دادند و خواستار آمادگی برای "بدترین سناریو‌های ممکن" شدند و بر لزوم هوشیاری بیشتر برای اطمینان از عدم تلفات و حداقل جراحات تأکید کردند. تمام کلاس‌ها و ساخت‌وساز‌ها به حالت تعلیق درآمده و مراکز خرید، رستوران‌ها و سوپرمارکت‌ها از روز یکشنبه تعطیل هستند. به کشتی‌ها دستور داده شده است که فعالیت خود را در آب‌های سانیا متوقف کنند.

مقامات گفتند که لغو محدودیت‌ها به تأثیر طوفان بستگی دارد. خبرگزاری دولتی شینهوا گزارش داد که سانیا یکی از محبوب‌ترین مقاصد تعطیلات چین است و در سال ۲۰۲۴، ۳۴ میلیون بازدیدکننده گردشگری را به خود جذب کرده است.

از ماه ژوئیه، بارندگی‌های بی‌سابقه‌ای شمال و جنوب چین را درنوردیده است که هواشناسان آن را رویداد‌های شدید آب و هوایی مرتبط با تغییرات اقلیمی توصیف کرده‌اند که خطرات قابل توجهی را برای جان و اقتصاد ایجاد می‌کند.

داده‌های وزارت مدیریت اضطراری نشان می‌دهد که بلایای طبیعی از جمله سیل و خشکسالی در ماه ژوئیه ۵۲.۱۵ میلیارد یوان (۷.۲۸ میلیارد دلار) خسارت اقتصادی مستقیم ایجاد کرده و میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده و ۲۹۵ کشته یا مفقود بر جای گذاشته است.

منبع: رویترز

برچسب ها: طوفان شدید ، حوادث طبیعی
خبرهای مرتبط
باران شدید باعث سیل، تخلیه مناطق و حداقل ۳۸ کشته در اطراف پکن شد
سه ایالت آمریکا نیرو‌های گارد ملی را به واشنگتن اعزام می‌کنند
۸۲ هزار نفر در پکن به دلیل بارش شدید باران تخلیه شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
آخرین اخبار
۲۸۹ فلسطینی بر اثر گرسنگی جان باخته‌اند
دادستان‌های ویژه کره جنوبی به دنبال بازداشت نخست وزیر سابق هستند
سازمان جهانی بهداشت: بیش از ۱۵ هزار بیمار در غزه نیاز به تخلیه فوری پزشکی دارند
برگزاری تظاهرات گسترده در استرالیا در حمایت از فلسطینیان
خدمات پستی اروپا حمل و نقل محموله‌های آمریکایی را متوقف می‌کنند
هند با موفقیت سامانه دفاع هوایی یکپارچه بومی خود را آزمایش کرد
هر مالیات‌دهنده آمریکایی در اقدامات نظامی و نسل‌کشی اسرائیل مشارکت می‌کند
خانواده اسیران اسرائیلی: نتانیاهو دروغگو و فریبکار است
حمله پهپادی به تاسیسات گازی نوواتک؛ آتش‌سوزی نزدیک سنت پترزبورگ
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
حمله بن گویر به اظهارات گانتس درباره سرنگونی نتانیاهو
سندرز: ترامپ در حالی که نظاره‌گر قحطی غزه است، هیچ کاری نمی‌کند
رئیس جمهور کره جنوبی برای اولین دیدار حضوری با ترامپ به واشنگتن می‌رود
نروژ سیستم‌های دفاع هوایی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد
ناتو بودجه جنگی خود را افزایش می‌دهد
حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان مانع تعامل کابل اسلام آباد است
بازگشت بیش از ۱۰۶ هزار مهاجر افغانستانی در ماه اوت
پیوند دل‌ها در حرم رضوی؛ مهاجران افغانستانی هم‌نوا با دلدادگان امام رضا(ع) + فیلم
مشهد میزبان ۳۵ هزار زائر خارجی در شهادت امام رئوف
مهاجرین نیازمند یک پناهگاه امن هستند
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می‌کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد