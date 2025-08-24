مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد که در محور‌های شمالی ترافیک سنگین مشاهده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس اعلام مرکز مدیرت راه های کشور و براساس آخرین وضعیت جوی ترافیکی محورهای شمالی، ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) محدوده میانکو حدفاصل مجلار تا مکارود و ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده کلرد مشاهده می شود.

همچنین تردد روان در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزاد راه تهران – پردیس، آزاد راه تهران - شمال و آزاد راه قزوین – رشت مسیر(رفت و برگشت) مشاهده شده و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

آخرین وضعیت ترافیکی محور های منتهی به استان خراسان رضوی نشان دهنده تردد روان در محور قدیم باغچه – مشهد، تردد روان در آزادراه باغچه – مشهد و تردد روان در محور چناران - مشهد است.

برچسب ها: ترافیک سنگین ، محورهای شمالی
