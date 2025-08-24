رئیس پلیس راه راهور فراجا از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های پرتردد کشور به‌منظور مدیریت جریان عبور و مرور، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احمد کرمی اسد گفت: آزادراه تهران - شمال و جاده چالوس امروز یکشنبه دوم شهریورماه از ساعت ۱۱:۰۰ برای خودروهایی که مقصد آن‌ها چالوس است، مسدود خواهد شد.

وی افزود: از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر نیز در مسیر ابتدای پل زنگوله تا تونل البرز به سمت چالوس، محدودیت ترافیکی اعمال می‌شود، از ساعت ۱۴:۰۰، مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یک‌طرفه خواهد شد، این محدودیت‌ها تا ساعت ۲۳:۰۰ ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: فردا دوشنبه سوم شهریورماه از ساعت ۱۴:۰۰، آزادراه تهران - شمال در مسیر جنوب به شمال (به مقصد چالوس) مسدود می‌شود، از ساعت ۱۵:۰۰، محور از پل زنگوله به سمت چالوس بسته خواهد شد، از ساعت ۱۷:۰۰، مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) به‌صورت یک‌طرفه در خواهد آمد، این محدودیت نیز تا ساعت ۲۳:۰۰ ادامه خواهد داشت.

کرمی اسد افزود: در محور هراز، تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز یکشنبه ۲ شهریورماه ممنوع خواهد بود، همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس، در روزهای یکشنبه و دوشنبه (۲ و ۳ شهریورماه) اجرا خواهد شد.

به گفته وی، در محور قشم نیز امروز یکشنبه دوم شهریورماه، از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، تردد در محور خروجی قشم از محدوده پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان به‌صورت یک‌طرفه انجام می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: در محور قدیم رشت - قزوین، تردد انواع تریلرها و کامیون‌ها (به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز یکشنبه دوم شهریورماه ممنوع است.

کرمی اسد افزود: در محور آستارا - اردبیل تردد انواع تریلرها و کامیون‌ها (به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز یکشنبه دوم شهریورماه ممنوع خواهد بود.

وی ادامه داد: در محورهای استان خراسان رضوی، تردد تمام وسایل نقلیه باری شامل تریلر، کامیون و کامیونت (به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روز یکشنبه ۲ شهریورماه در محورهای اصلی استان خراسان رضوی ممنوع است، همچنین از ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲ شهریورماه تا پایان تخلیه ترافیک، مسیر مشهد - ملک‌آباد به سمت جنوب به‌صورت یک‌طرفه در خواهد آمد.

کرمی اسد از رانندگان و زائران خواست پیش از آغاز سفر، از وضعیت راه‌ها مطلع شوند و با رعایت قوانین، توجه به تابلوهای هشداردهنده و استفاده از مسیرهای جایگزین در مواقع اضطراری، در کاهش سوانح ترافیکی مشارکت داشته باشند.

منبع: پلیس

برچسب ها: محدودیت ترافیکی ، ترافیک سنگین ، محورهای شمالی
خبرهای مرتبط
استفاده از کمربند ایمنی تا ۶۰ درصد مصدومیت تصادف را کاهش می‌دهد
انسداد زودهنگام جاده چالوس و اعمال محدودیت‌های ترافیکی
محدودیت ترافیکی در جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
برپایی ایستگاه‌های خدمات‌رسانی به زائران رضوی در محور‌های شمالی فارس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تهران از نظر تجهیزات آتش‌نشانی آماده است/ بسیاری از استان‌ها هنوز با کمبود مواجهند
ممنوعیت تردد و یکطرفه شدن برخی مسیرها/ محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های پرتردد
انسداد زودهنگام جاده چالوس و اعمال محدودیت‌های ترافیکی
طراحی ایستگاه‌های اتوبوس پایتخت با معماری ایرانی-اسلامی
تاکسی اینترنتی شهرداری باید به بخش خصوصی واگذار شود
پیام تبریک فراجا به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت
گام بلند در ارتقای سواد دینی و مهارتی مددجویان کمیته امداد
فعالیت تیم‌های پیشگیری از اعتیاد در حدود ۳ هزار محله
چهار ایستگاه جدید مترو در ماه‌های پیش رو افتتاح می‌شود
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده قرار گرفت
آخرین اخبار
نمی‌توان ساخت‌وساز را در تهران فریز کرد
چهار ایستگاه جدید مترو در ماه‌های پیش رو افتتاح می‌شود
انسداد زودهنگام جاده چالوس و اعمال محدودیت‌های ترافیکی
اعزام ۸۸ هزار مددجوی کمیته امداد به اردو‌های نوید زندگی و شوق زیارت از ابتدای سال
پیام تبریک فراجا به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت
ممنوعیت تردد و یکطرفه شدن برخی مسیرها/ محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های پرتردد
فعالیت تیم‌های پیشگیری از اعتیاد در حدود ۳ هزار محله
گام بلند در ارتقای سواد دینی و مهارتی مددجویان کمیته امداد
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده قرار گرفت
طراحی ایستگاه‌های اتوبوس پایتخت با معماری ایرانی-اسلامی
تاکسی اینترنتی شهرداری باید به بخش خصوصی واگذار شود
تهران از نظر تجهیزات آتش‌نشانی آماده است/ بسیاری از استان‌ها هنوز با کمبود مواجهند
دیدار رئیس بنیاد شهید با خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه
فرماندار تهران: ۱۳۷ پروژه عمرانی و خدماتی در هفته دولت افتتاح خواهد شد
تعیین سهم ۲۰ درصدی استان تهران از برنامه اسقاط سالانه خودرو‌های فرسوده
ثبت‌نام هزار زوج‌ جوان برای طرح تشویقی سفر به حج عمره
تردد در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه شمال ممنوع شد
حفر چاه در تهران باید ممنوع شود/ انتقال آب طالقان به تهران تا سه ماه آینده
کشف یک تن چوب قاچاق در رباط کریم
خدمت‌رسانی ویژه هلال‌احمر به زائران دهه آخر صفر در مشهد