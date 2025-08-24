باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک مقام ارشد خیریه پزشکی پزشکان بدون مرز (MSF) گفت که وضعیت غزه فراتر از یک «فاجعه» است، زیرا این منطقه محاصره شده بدون سیستم بهداشتی کارآمد باقی مانده و قحطی گسترده در حال وقوع است.
محمد ابو مغیصب، معاون هماهنگکننده پزشکی پزشکان بدون مرز در غزه، در مصاحبهای به آناتولی گفت: «وضعیت واقعاً فراتر از آن است که دیگر بتوان آن را فاجعه نامید. فاجعه اکنون کلمهای بسیار ساده و نرم است. واقعاً بدتر از آن است که آن را فاجعه بنامیم.»
مغیصب با بیان اینکه بخش بهداشت و درمان طی ۲۲ ماه بمباران اسرائیل به طور سیستماتیک از هم پاشیده و اکثر بیمارستانها تخریب یا از کار افتادهاند، افزود: «من نمیگویم که اکنون سیستم بهداشتی فروپاشیده است. نه، دیگر هیچ سیستم بهداشتی در غزه وجود ندارد.»
او همچنین خاطرنشان کرد که کلینیکهای صحرایی و بخشهای موقت باقیمانده مملو از مجروحان و بیماران بدحال است.
به گفته وزارت بهداشت غزه، میزان شلوغی بیمارستانها به ۳۰۰ درصد افزایش یافته و بیماران روی زمینهای خالی رها شده و بسیاری از جراحیها به دلیل کمبود متوقف شدهاند. تنها ۱۵ بیمارستان از ۳۸ بیمارستان تا حدی فعال هستند که بیشتر آنها به شدت در اثر حملات اسرائیل آسیب دیدهاند.
گرسنگی و کمبود دارو
ابو مغیصب گفت که اقدام اخیر کامیونهای امدادرسانی، کار چندانی برای جلوگیری از قحطی رو به وخامت در غزه انجام نداده است. او گفت: «نه غذا، نه دارو، نه کمک بشردوستانه واقعی وجود ندارد. نه غذا، نه دارو، نه کمک بشردوستانه. کودکانی که از گرسنگی میمیرند، بیماریهای زمینهای دارند.»
مغیصب در ادامه اظهار داشت: «آنها قابل درمان هستند و قرار نیست بمیرند. منظورم این است که اگر غذا داشته باشند، زنده میمانند. اگر مکمل پروتئین و شیر مخصوص داشته باشید، زنده میمانند.»
ارزیابی امنیت غذایی تحت حمایت سازمان ملل، قحطی در شمال غزه را تأیید کرده و انتظار دارد که تا پایان سپتامبر به جنوب گسترش یابد.
«نقطه توزیع مرگ»
این مقام سازمان پزشکان بدون مرز همچنین طرحهای توزیع مورد حمایت اسرائیل و آمریکا را که جایگزین عملیات سازمان ملل شدهاند، محکوم کرد و آنها را ناامن خواند.
او با توصیف چگونگی حمله اغلب به غیرنظامیان در نزدیکی نقاط توزیع، گفت: «این یک نقطه توزیع نیست، بلکه واقعاً یک نقطه توزیع مرگ است.»
وزارت بهداشت غزه گزارش میدهد که از ماه مه تاکنون بیش از ۲۰۰۰ فلسطینی در حالی که منتظر کمک بودهاند، توسط آتش ارتش اسرائیل شهید و بیش از ۱۵۰۰۰ نفر زخمی شدهاند.
اشغال مجدد «دیوانگی» است
ابو مغیصب در مورد طرح اسرائیل برای اشغال مجدد شهر غزه هشدار داد که این طرح نزدیک به دو میلیون فلسطینی آواره را به گوشهای غیرقابل سکونت از این منطقه محاصره شده خواهد راند.
او با «یک طرح دیوانهوار» خواندن آن گفت: «منظورم این است که افراد زیادی کشته خواهند شد. خون زیادی ریخته خواهد شد. افراد بیگناه خواهند مرد. آنها در مورد یک منطقه بشردوستانه صحبت میکنند. هیچ منطقه بشردوستانهای وجود ندارد. منظورم این است که چگونه میتوانید ۲ میلیون نفر را جذب کنید و برای آنها چادر بسازید و به آنها خدمات درمانی و غذایی ارائه دهید؟ من واقعاً نمیدانم، این واقعاً دیوانگی است.»
یسرائیل کاتز، وزیر جنگ اسرائیل، روز جمعه تأیید کرد که طرح عملیاتی ارتش برای تصرف شهر غزه را تأیید کرده است - بخشی از استراتژی گستردهتر این رژیم برای اشغال مجدد این منطقه محصور و خلع سلاح گروههای مقاومت فلسطینی.
اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۶۲۶۰۰ فلسطینی را در یک حمله وحشیانه در غزه به شهادت رسانده است. این عملیات نظامی، این منطقه محصور را که با قحطی روبهرو است، ویران کرده است.
نوامبر گذشته، دادگاه کیفری بینالمللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.
اسرائیل همچنین به دلیل جنگ علیه این منطقه محصور، با پرونده نسلکشی در دادگاه بینالمللی دادگستری روبهرو است.
منبع: آناتولی