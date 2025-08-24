باشگاه خبرنگاران جوان - محدودیتهای ترافیکی تعطیلات پیش رو تا روز دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴ در جادههای مازندران و کشور اعمال میشود.
محدودیتهای ترافیکی اعلام شده:
۱. موتورسیکلت:
تردد موتور سیکلت تا ساعت ۶ صبح روز دوشنبه مورخ ۰۳/۰۶/۱۴۰۴ از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و محورهای بزرگراهی مشهد – سبزوار، مشهد – تربت حیدریه، مشهد – قوچان و بالعکس ممنوع میباشد.
* تبصره: تردد موتور سیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام ماموریتهای ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.
۲. محور کرج -چالوس:
الف - تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس کماکان ممنوع میباشد.
ب - پیش بینی محدودیت تردد در صورت پر حجم بودن ترافیک:
۳) روز دوشنبه مورخ ۳ شهریور ۱۴۰۴ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام میگردد:
- از ساعت ۱۴ آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد برای خودروهای به مقصد چالوس انجام میشود.
- از ساعت ۱۵ ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز (به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل
- از ساعت ۱۷ از مرزن آباد به سمت تهران یک طرفه اعمال میگردد. (شمال به جنوب)
- از ساعت ۲۳ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه میگردد.
- در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یکطرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا میگردد.
ج- محدودیت قطعی:
روز یکشنبه مورخ ۲ شهریور ماه ۱۴۰۴ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام میگردد:
- از ساعت ۱۱ آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد برای خودروهای به مقصد چالوس انجام میشود.
- از ساعت ۱۲ ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز (به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل
- از ساعت ۱۴ از مرزن آباد به سمت تهران یک طرفه اعمال میگردد. (شمال به جنوب)
- از ساعت ۲۳ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه میگردد.
- در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یکطرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا میگردد.
تبصره:
تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده ولی تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت ۱۱ از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع میباشد.
۳- محور هراز:
الف - تردد کلیه تریلرها از محور هراز کماکان ممنوع میباشد.
ب - تردد کلیه کامیونها وکامیونتها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ تا ۲۴ و روز یکشنبه از محور هراز ممنوع میباشد.
ج -در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یک طرفه مقطعی تا روز دوشنبه مورخ ۰۳/۰۶/۱۴۰۴ در مسیر رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.
۴- محور تهران – فیروزکوه – قائم شهر:
الف - در صورت پرحجم بودن ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه، تردد انواع تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاصد شدنی از ساعت ۶ الی ۲۴ روز یکشنبه مورخ ۰۲/۰۶/۱۴۰۴ از مسیر شمال به جنوب محور تهران – فیروزکوه – قائمشهر ممنوع میباشد.
۵- محور فشم:
از ساعت ۱۷ الی ۲۰ روز یکشنبه مورخهای ۲ شهریورماه محدودیت ترافیکی از انتهای محور نقطه پل حاجی آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به صورت یکطرفه به سمت خروجی فشم انجام خواهد شد.
تبصره: اجرای محدودیتهای مذکور منوط به افزایش حجم تردد در محورها خواهد بود و باتوجه به شرایط ترافیکی محورها هرگونه تغییر در ساعت و یا نحوه اجرا محتمل خواهد بود.
منبع:مرکز مدیریت راههای کشور