روابط بین ارمنستان و روسیه از زمان تهاجم سال ۲۰۲۳ آذربایجان به قره‌باغ که مسکو در آن برای پشتیبانی از ایروان مداخله نکرد، تیره شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - حدود ۳۲ نفر روز شنبه در خارج از یک پایگاه ارتش روسیه در شهر گیومری ارمنستان دست به تظاهرات زدند و خواستار پایان حضور نظامی مسکو در این کشور شدند.

ارمنستان، یک کشور محصور در خشکی و از جمهوری‌های پیشین اتحاد جماهیر شوروی در قفقاز، مدت‌هاست برای تقویت امنیت خود در تقابل با همسایه خود، جمهوری آذربایجان، به روسیه متکی بوده است.

اما روابط بین این متحدان سنتی از زمان تهاجم سال ۲۰۲۳ آذربایجان به قره‌باغ که مسکو در آن برای پشتیبانی از ارمنستان مداخله نکرد، تیره شده است.

«آرمان باباجانیان»، یکی از سازمان‌دهندگان این تظاهرات مدعی شد: «ما خواستار خروج پایگاه روسیه از قلمرو ارمنستان هستیم. حضور این پایگاه امنیت را تضمین نمی‌کند، بلکه یک تهدید داخلی ایجاد می‌کند.»

برخی از معترضان پلاکارد‌هایی با شعار‌هایی از جمله «ارمنستان بدون نیرو‌های روسی» و «پایان به حضور روسیه» در دست داشتند.

«آناهیت تادئوسیان»، یکی از معترضان، گفت: «روسیه باید ارمنستان را ترک کند.» این معترض ۷۴ ساله افزود: «آن‌ها به ما خیانت کرده‌اند، آنها باید بروند.» لازم به ذکر است این تجمع توسط سازمان‌ها و احزاب غرب‌گرا در ارمنستان در هفته‌های اخیر به شدت تبلیغ شده بود و در نهایت با حضور ۳۲ نفر در مقابل پایگاه گیومری به کار خود پایان داد.

حضور پلیس در خارج از این پایگاه — که میزبان حدود ۳۰۰۰ سرباز است — از درگیری بین تظاهرات ضد روسی و یک تجمع رقیب متشکل از صد نفر در حمایت از پایگاه جلوگیری کرد.

«مانوک سوکیاسیان»، عضو جنبش «مادر ارمنستان»، در تجمع گفت که پایگاه گیومری «استقلال و امنیت ارمنستان را تضمین می‌کند.»

پایگاه ۱۰۲ام نظامی روسیه از سال ۱۹۹۵ در شهر شمالی ارمنستان مستقر شده است.

سال گذشته، روسیه موافقت کرد که برخی از نیرو‌ها و نگهبانان مرزی خود را از ارمنستان خارج کند، اما نیرو‌های خود را در مرز‌های ارمنستان با ترکیه و ایران باقی گذاشت.

این دو کشور از طریق «سازمان پیمان امنیت جمعی» (CSTO) که یک پیمان دفاع متقابل تحت رهبری مسکو است، متحد نظامی محسوب می‌شوند، اگرچه ایروان گفته است که عملاً مشارکت خود را در میان تنش‌های دوجانبه به حالت تعلیق درآورده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: روسیه و ارمنستان ، ارتش روسیه
