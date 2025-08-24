باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اولکساندر پولیشچوک، سفیر اوکراین در هند روز شنبه اعلام کرد که سفر رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی به هند در حال برنامهریزی است. این فرستاده در گفتوگو با خبرنگاران گفت که تاریخ این سفر در حال تعیین است.
پولیشچوک در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی آسیا ANI گفت: «قطعاً انتظار میرود رئیس جمهور زلنسکی در هند باشد. این یک دستاورد بزرگ در روابط دوجانبه ما خواهد بود. ما در حال توافق بر سر یک تاریخ دقیق هستیم.»
او همچنین گفت که ۲۳ آگوست به عنوان یک روز تاریخی ثبت شده است، زیرا یک سال پیش، نخست وزیر نارندرا مودی برای اولین بار از اوکراین بازدید کرد و از رئیس جمهور زلنسکی دعوت کرد تا از هند بازدید کند.
او از گفتگوی رو به رشد بین هند و اوکراین از سال ۲۰۲۳ استقبال کرد و اظهارات نخست وزیر نارندرا مودی را ستود و اظهار داشت که هند در جنگ «بیطرف» نیست، اما قاطعانه از صلح، دیپلماسی و گفتگوی سیاسی حمایت میکند.
در آگوست ۲۰۲۴ مودی از اوکراین بازدید کرد و پیشنهاد داد که «به عنوان یک دوست» به برقراری صلح در اوکراین کمک کند.
سفیر همچنین خواستار نقش فعالتر هند در پایان دادن به درگیری اوکراین و روسیه شد و تأکید کرد که کی یف به دلیل روابط دیرینهاش با مسکو، دهلی نو را به عنوان یک بازیگر کلیدی در مذاکرات احتمالی صلح میبیند. او همچنین خاطرنشان کرد که طرف اوکراینی امیدوار است این تعامل را در جلسه آتی مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر ادامه دهد.
او در ادامه گفت: «هند از صلح و گفتوگو و بحث و تعامل سیاسی بین همه شرکای ما و با فدراسیون روسیه، با هدف دستیابی به صلح در اوکراین، حمایت میکند.»
در اوایل ماه آگوست، زلنسکی گفت که با نخست وزیر مودی صحبت کرده است که در طی آن از هند خواسته است از تلاش صلح برای پایان دادن به جنگ حمایت کند. نخست وزیر مودی در تماس تلفنی خود، موضع هند در جنگ اوکراین را تکرار کرد.
مودی گفت: «من موضع ثابت هند را در مورد لزوم حل و فصل زودهنگام و مسالمتآمیز درگیری بیان کردم. هند همچنان متعهد به انجام هرگونه کمک ممکن در این زمینه و همچنین تقویت بیشتر روابط دوجانبه با اوکراین است.»
روز پنجشنبه، نخست وزیر مودی با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه گفتگوی تلفنی داشت که طی آن در مورد تلاشها برای حل مسالمتآمیز درگیریهای جاری در اوکراین و غرب آسیا گفتوگو کردند.
منبع: هندوستان تایمز