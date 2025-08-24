باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - سرهنگ داداش تبار فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: طی گزارشات متعددی مبنی بر چندین فقره سرقت که شامل محتویات داخل خودرو، تجهیزات ساختمانی و منزلی بود تیمی تجسسی در پاسگاه محل سرقت جهت شناسایی و دستگیری سارق تشکیل شد.

او افزود: با تلاش چند روزه همکاران در پاسگاه حیدرکلا، این سارق در محل اقدام به جرم دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: پس از دستگیری سارق به پاسگاه حیدرکلا منتقل می‌شود که طی اقدامات فنی و مدارک موجود سارق به ۲۰ فقره سرقت اعتراف کرد.

او افزود: طی بررسی‌های انجام گرفته فرد سارق در گذشته هم سابقه سرقت و زندان را هم داشته که پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

سرهنگ داداش تبار با تاکید بر کاهش ۱۸ درصدی سرقت طی یک سال گذشته در سطح شهرستان بابل، گفت: طی هوشیاری شهروندان دغدغه‌مند بابلی در اطلاع رسانی جرائم به سامانه ۱۱۰ و همچنین تلاش وافر همکارانم به ویژه رهنمود‌های فرمانده محترم انتظامی استان سبب گردید تا در بحث جرائم سرقت نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد کاهش جرم داشته باشیم که تلاش خواهیم کرد این مقدار را در سال آینده به پایین‌ترین عدد ممکن برسانیم.