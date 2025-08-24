درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل

وکلای کشور‌های عربی اعطای جایزه نوبل به ترامپ به دلیل سابقه او در حمایت از تجاوز و نقض قوانین بین‌المللی، «لکه ننگی» بر جایزه نوبل عنوان کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وکلای مراکشی و عرب خواستار رد اعطای جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۵ به دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا شدند.

این درخواست در قالب نامه‌ای توسط «کمیته حقوقی عربی برای پیگیری جنایتکاران جنگی رژیم صهیونیستی» به تعدادی از نهاد‌های بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر، از جمله شورای حقوق بشر، سازمان صلیب سرخ بین‌المللی و سازمان عفو بین‌الملل ارسال شد.

در این نامه، نامزدی ترامپ برای این جایزه «رسوایی» اعلام شده است؛ چرا که وی به طور مستمر از اسرائیل حمایت کرده و «در جرائم جنگی علیه غیرنظامیان در غزه دست داشته است» - جرائمی که به کشته شدن هزاران نفر از زنان و کودکان، آوارگی بیش از دو میلیون فلسطینی و فروپاشی کامل زیرساخت‌ها منجر شده است.

امضاکنندگان این نامه که برخی از آنان وکلای مراکشی بشرى العاصمی، بن عیسى المکاوی، العربی فندی، خالد السفیانی، عبدالرحمن بن عمرو، عبدالرحیم الجامعی، عبدالرحیم بن برکه و نعیمه الکلاف حضور دارند، تأکید کردند که اعطای این جایزه به ترامپ به دلیل سابقه او در حمایت از تجاوز و نقض قوانین بین‌المللی، «لکه ننگی» بر جایزه نوبل خواهد بود؛ به ویژه با توجه به اینکه وی در بیش از سی پرونده در ایالات متحده محکومیت داشته است.

آنان از نهاد‌های بین‌المللی خواستند تا برای متوقف کردن این نامزدی، کمپین فوری راه اندازی کنند و اعتبار این جایزه را که باید به مدافعان واقعی صلح اهدا شود، حفظ نمایند.

