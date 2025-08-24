۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ استاندار آذربایجان‌غربی در پیامی آغاز هفته دولت را گرامیداشت داشت و گفت: هفته دولت فرصتی ارزشمند برای تجدید پیمان خدمت با مردم و بازخوانی آرمان‌های انقلاب اسلامی است

در این پیام آمده است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

هفته دولت فرصتی ارزشمند برای تجدید پیمان خدمت با مردم و بازخوانی آرمان‌های انقلاب اسلامی است؛ ایامی که با نام و یاد شهیدان والامقام رجایی و باهنر معنا می‌یابد و الگویی ماندگار از ساده‌زیستی، اخلاص و مردمداری را در ذهن‌ها زنده می‌سازد.

دولت چهاردهم با شعار وفاق آغاز به کار کرده و این مسیر، خط‌مشی ما در آذربایجان غربی نیز خواهد بود. باور داریم که بدون وفاق و همگرایی اجتماعی، هیچ توسعه‌ای پایدار نخواهد بود؛ بدون سرمایه‌گذاری و رونق تولید، عدالت اقتصادی محقق نمی‌شود؛ و بدون همدلی مدیران و مردم، خدمت‌رسانی به سرانجام نمی‌رسد.

در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و در جریان تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی نیز دولت چهاردهم تلاش کرد تا خللی در روند فعالیت‌های کشور اتفاق نیافتد و در این مسیر با وحدت و همدلی اقشار مختلف توانست بر بسیاری از مشکلات کشور فائق آید.

در آذربایجان‌غربی، این استان مرزی و راهبردی، ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه کشاورزی، معدن، گردشگری و تجارت فرامرزی وجود دارد که با جلب اعتماد بخش خصوصی، حمایت از کارآفرینان و فعالان اقتصادی و با تکیه بر وحدت و همبستگی مردم شریف و نجیب استان، می‌توانیم آینده‌ای روشن و پرامید را رقم بزنیم.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دولت و بویژه شهدای اقتدار و تبریک هفته دولت به مردم عزیز آذربایجان غربی، بر عزم راسخ مجموعه مدیریتی استان در مسیر تحقق شعار دولت چهاردهم تأکید دارم و از همه نخبگان، جوانان، سرمایه‌گذاران و اقشار مختلف مردم دعوت می‌کنم با روحیه همدلی و وفاق، ما را در این مسیر یاری کنند.

رضا رحمانی

استاندار آذربایجان غربی