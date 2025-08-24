رئیس سازمان اداری و استخدامی:ساعت کاری ادارات تا ۱۵ شهریور تغییر نمیکند
تاریخ را مورخان درباری نوشتنده اند وچنان صحف تاریخ را نگاشته اند که فاتحان را خوش آید و جیفه دنیا را خوردند تا بسیاری ازواقعیت ها را قلب بنمایانند تا جایی که برای پاداش نگارش لاجرم دروغ گفتند ، بزرگ نمایی نمودند وفاتحان را اسطوره ساختند و شکست خوردگان را بی مقدارنمودند .
علی فاتح نبردهای اسلام را نشاید که جامه ازتن رقیب خویش بدرآورد که اوست جوانمردی که دروصف نگنجد . اوست که جوشن از تن عبدود برون نکرد که خواهرش کشنده عبدود را حوانمردی بی نظیرخواند که ازجوشن رقیب خویش درگذشته است .
علی عشق است که هرچه خواهند او را سرزنش کنند او بزرگ می شود و هرچه خواهند او را بستایند به ناتوانی دربکاربستن واژه ها گرفتارمی گردند . خانواده وحی اینگونه اند دل به مال دنیا نسپرده اند وجامه زهد به ریا نپوشیده اند وچشم به زیرجامه دیگران ندوخته اند و خانواده وحی درجامه عصمت و بی نیازی از خلق و درکننف هدایت سبحان صمد زیسته اند .
علی افتخارآفرینش است ، درصلاه انگشتری به سائل بیچاره می بخشد وخداوند شهید به تنزیل وحی به بلند همتی خلیفه خود درزمین همی نازد .
حانواده وحی چنینند دربخشش سخاوتمند هستند ودرعلوطبع درعرشه کشتی قرآن نشسته اند .
خانواده وحی چنینند برسفره طعام به گوشه چشم می نگرند و دربی نیازی ازخلق ملکوتی فراخ دارند وازاراده خداوند صمد به جهان تراویده اند .
علی گوهرآفرینش ثروت جهان را نپذیرد تا درازای آن دانه جوی از دهان موری برگیرد حال چگونه ممکن است به اتفاق ذبیرسرهای بی گناهان اسیر را برچیند ؟ علی تراوزی عدالت و لنگر زمین وزمان ، فراریان از جنگ را رها می سازد وکسی را که به او پشت کند هدف نمی گیرد و مبارزی که ازاز پای خویش برون آورد به شمشیرنمی درد .
خاندان وحی چنین هستند واسب واسترهدیه می بخشند ونان از بازوی خویش تناول می کنند و شکم به مال دیگران گورستان نمی سازند و نگین پادشاهی ازدشمن برنمی گیرند.
خاندان وحی چنین هستند نه محتاج هدایتند و نه محتاج خودبزرگ انگاری و نه از شاهراه هدایت راه به تباهی می برند ونه با هدایت دیگران به غلظت نورشان افزوده می گردد .
خاندان وحی چنین هستند نیازمند ناکسان نمی گردند ودرهرزمان با یاورانی دراقلیت زندگی کرده اند وازاصحاب کهف یاد نموده اند .
اینکه چرا خداوند اراده نمی فرمایند که اصحاب کهف فزون گردند وهرکدام برچرخ برجهند وبراشیاء غالب آیند خود بهترآگاه است .
اینکه چرا فریب کاران ودشمنان خاندان وحی ازچارپایان کمترند خداوند خود به سفلگیشان آگاه تراست .
اینکه همه خلایق به دره ذلت و تباهی و جهل فرو روند یا آنکه به دروازهای ملکوت خداوند را بگشایند نه نورخاندان وحی به کاستی گراید ونه عزت و ارجمندی و مرتبت و منزلتشان درنزد خداوند دادارفزونترشود . سیدمحمدرضاحسینی ( کتاب الله ) 2/6/1404