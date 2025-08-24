باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حال‌وهوای حرم رضوی در سالروز شهادت امام رضا (ع) + فیلم

حرم مطهر رضوی در سالروز شهادت امام رضا(ع) میزبان عاشقان اهل‌بیت بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سالروز شهادت امام رضا(ع)، صحن‌ها و رواق‌های حرم مطهر مملو از حضور زائران و مجاورانی بود که با برپایی آیین‌های عزاداری، اشک ماتم بر چهره داشتند. نوای نوحه‌خوانی و سینه‌زنی زائران، فضای حرم را آکنده از غم و اندوه کرد.

مطالب مرتبط
حال‌وهوای حرم رضوی در سالروز شهادت امام رضا (ع) + فیلم
young journalists club

روایتی از خادم شدن شاه عباس در حرم امام رضا (ع) + فیلم

حال‌وهوای حرم رضوی در سالروز شهادت امام رضا (ع) + فیلم
young journalists club

یک ایران در سوگ امام رضا (ع) + فیلم

حال‌وهوای حرم رضوی در سالروز شهادت امام رضا (ع) + فیلم
young journalists club

پزشکانی که به عشق امام رضا (ع) بیماران را رایگان درمان می‌کنند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
چشم رسانه ها به رزمایش موشکی-پهپادی ایران + فیلم
۹۵۳

چشم رسانه ها به رزمایش موشکی-پهپادی ایران + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
حال‌وهوای حرم رضوی در سالروز شهادت امام رضا (ع) + فیلم
۹۲۸

حال‌وهوای حرم رضوی در سالروز شهادت امام رضا (ع) + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
کابوس خان یونس؛ عملیاتی که مایه رسوایی ارتش اسرائیل شد + فیلم
۶۳۱

کابوس خان یونس؛ عملیاتی که مایه رسوایی ارتش اسرائیل شد + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
غزه پنجمین نقطه در نقشه قحطی جهان شد + فیلم
۵۳۵

غزه پنجمین نقطه در نقشه قحطی جهان شد + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
ایران قدرتمندتر از همیشه؛ واشنگتن، لندن و تل‌آویو در رویای فروپاشی ایران + فیلم
۵۲۶

ایران قدرتمندتر از همیشه؛ واشنگتن، لندن و تل‌آویو در رویای فروپاشی ایران + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
انسان
۱۴:۰۴ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
به نام خداوندی که اولیائش را کشتند ، مثله کردند ، قطعه قطعه نمودند ، سوزاندند ، بدارآویختند و مزارشان را ویران کردند وکفنهایشان را دزدیدند .
تاریخ را مورخان درباری نوشتنده اند وچنان صحف تاریخ را نگاشته اند که فاتحان را خوش آید و جیفه دنیا را خوردند تا بسیاری ازواقعیت ها را قلب بنمایانند تا جایی که برای پاداش نگارش لاجرم دروغ گفتند ، بزرگ نمایی نمودند وفاتحان را اسطوره ساختند و شکست خوردگان را بی مقدارنمودند .
علی فاتح نبردهای اسلام را نشاید که جامه ازتن رقیب خویش بدرآورد که اوست جوانمردی که دروصف نگنجد . اوست که جوشن از تن عبدود برون نکرد که خواهرش کشنده عبدود را حوانمردی بی نظیرخواند که ازجوشن رقیب خویش درگذشته است .
علی عشق است که هرچه خواهند او را سرزنش کنند او بزرگ می شود و هرچه خواهند او را بستایند به ناتوانی دربکاربستن واژه ها گرفتارمی گردند . خانواده وحی اینگونه اند دل به مال دنیا نسپرده اند وجامه زهد به ریا نپوشیده اند وچشم به زیرجامه دیگران ندوخته اند و خانواده وحی درجامه عصمت و بی نیازی از خلق و درکننف هدایت سبحان صمد زیسته اند .
علی افتخارآفرینش است ، درصلاه انگشتری به سائل بیچاره می بخشد وخداوند شهید به تنزیل وحی به بلند همتی خلیفه خود درزمین همی نازد .
حانواده وحی چنینند دربخشش سخاوتمند هستند ودرعلوطبع درعرشه کشتی قرآن نشسته اند .
خانواده وحی چنینند برسفره طعام به گوشه چشم می نگرند و دربی نیازی ازخلق ملکوتی فراخ دارند وازاراده خداوند صمد به جهان تراویده اند .
علی گوهرآفرینش ثروت جهان را نپذیرد تا درازای آن دانه جوی از دهان موری برگیرد حال چگونه ممکن است به اتفاق ذبیرسرهای بی گناهان اسیر را برچیند ؟ علی تراوزی عدالت و لنگر زمین وزمان ، فراریان از جنگ را رها می سازد وکسی را که به او پشت کند هدف نمی گیرد و مبارزی که ازاز پای خویش برون آورد به شمشیرنمی درد .
خاندان وحی چنین هستند واسب واسترهدیه می بخشند ونان از بازوی خویش تناول می کنند و شکم به مال دیگران گورستان نمی سازند و نگین پادشاهی ازدشمن برنمی گیرند.
خاندان وحی چنین هستند نه محتاج هدایتند و نه محتاج خودبزرگ انگاری و نه از شاهراه هدایت راه به تباهی می برند ونه با هدایت دیگران به غلظت نورشان افزوده می گردد .
خاندان وحی چنین هستند نیازمند ناکسان نمی گردند ودرهرزمان با یاورانی دراقلیت زندگی کرده اند وازاصحاب کهف یاد نموده اند .
اینکه چرا خداوند اراده نمی فرمایند که اصحاب کهف فزون گردند وهرکدام برچرخ برجهند وبراشیاء غالب آیند خود بهترآگاه است .
اینکه چرا فریب کاران ودشمنان خاندان وحی ازچارپایان کمترند خداوند خود به سفلگیشان آگاه تراست .
اینکه همه خلایق به دره ذلت و تباهی و جهل فرو روند یا آنکه به دروازهای ملکوت خداوند را بگشایند نه نورخاندان وحی به کاستی گراید ونه عزت و ارجمندی و مرتبت و منزلتشان درنزد خداوند دادارفزونترشود . سیدمحمدرضاحسینی ( کتاب الله ) 2/6/1404
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۲ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا (ع) امام مهربانی ها
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
السلام علیک یا امام رضا
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
آقا جان من رو سیه هم بطلب
۰
۳
پاسخ دادن