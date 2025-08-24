باشگاه خبرنگاران جوان - در سالروز شهادت امام رضا(ع)، صحن‌ها و رواق‌های حرم مطهر مملو از حضور زائران و مجاورانی بود که با برپایی آیین‌های عزاداری، اشک ماتم بر چهره داشتند. نوای نوحه‌خوانی و سینه‌زنی زائران، فضای حرم را آکنده از غم و اندوه کرد.