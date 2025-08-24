\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0631\u0636\u0627 (\u0639)\u060c \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0647\u06cc \u0628\u0647 \u062d\u0631\u0645 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u0686\u0648\u0646 \u0631\u0648\u062f\u06cc \u062e\u0631\u0648\u0634\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0639\u06cc\u062a \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u060c \u0645\u0645\u0644\u0648 \u0627\u0632 \u062f\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u06a9\u0633\u062a\u0647 \u0648 \u0627\u0634\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n