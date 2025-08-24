باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حال و هوای خیابان‌های منتهی به حرم رضوی در روز شهادت امام رضا (ع) + فیلم

تصاویری از حال و هوای خیابان‌های منتهی به حرم رضوی در روز شهادت امام رضا (ع) را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان در روز شهادت امام رضا (ع)، خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی، چون رودی خروشان از جمعیت عزادار، مملو از دل‌های شکسته و اشک‌های جاری است.

 

مطالب مرتبط
حال و هوای خیابان‌های منتهی به حرم رضوی در روز شهادت امام رضا (ع) + فیلم
young journalists club

ورود حدود ۴ میلیون زائر به مشهد + فیلم

حال و هوای خیابان‌های منتهی به حرم رضوی در روز شهادت امام رضا (ع) + فیلم
young journalists club

پیاده به سوی حرم امام رئوف + فیلم

حال و هوای خیابان‌های منتهی به حرم رضوی در روز شهادت امام رضا (ع) + فیلم
young journalists club

یک ایران در سوگ امام رضا (ع) + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
چشم رسانه ها به رزمایش موشکی-پهپادی ایران + فیلم
۹۵۳

چشم رسانه ها به رزمایش موشکی-پهپادی ایران + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
حال‌وهوای حرم رضوی در سالروز شهادت امام رضا (ع) + فیلم
۹۲۸

حال‌وهوای حرم رضوی در سالروز شهادت امام رضا (ع) + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
کابوس خان یونس؛ عملیاتی که مایه رسوایی ارتش اسرائیل شد + فیلم
۶۳۱

کابوس خان یونس؛ عملیاتی که مایه رسوایی ارتش اسرائیل شد + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
غزه پنجمین نقطه در نقشه قحطی جهان شد + فیلم
۵۳۵

غزه پنجمین نقطه در نقشه قحطی جهان شد + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
ایران قدرتمندتر از همیشه؛ واشنگتن، لندن و تل‌آویو در رویای فروپاشی ایران + فیلم
۵۲۶

ایران قدرتمندتر از همیشه؛ واشنگتن، لندن و تل‌آویو در رویای فروپاشی ایران + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.