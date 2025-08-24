فرماندهی انتظامی کشور در پیامی فرا رسیدن هفته دولت را گرامی داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام فراجا به مناسبت هفته دولت آمده است: «هفته دولت، فرصت مغتنمی است برای تجلیل از خدمتگزاری صادقانه و تلاش‌های مخلصانه مردانی از جنس اخلاص و ایثار؛ دولتمردانی که با نیت خالصانه، مسیر خدمت به مردم و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را برگزیدند و نام خویش را در تاریخ این سرزمین جاودانه ساختند.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تبریک به محضر ریاست محترم جمهور، جناب آقای دکتر پزشکیان و اعضای خدوم دولت، یاد و خاطر شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیهم) را گرامی داشته و بر آرمان‌های بلند آنان در خدمت صادقانه به مردم عزیز و شریف ایران اسلامی تأکید می‌ورزد.»

برچسب ها: فرماندهی انتظامی ، پلیس فراجا
خبرهای مرتبط
تروریسم باید از ریشه خشکانده شود؛ برنامه ویژه‌ای در دستورکار فراجاست
بیانیه فراجا در پی حمله تروریستی ایرانشهر: عاملان به سزای اعمالشان می‌رسند
سردار منتظر المهدی: نجات جان انسان، به منزله نجات جان جهان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تهران از نظر تجهیزات آتش‌نشانی آماده است/ بسیاری از استان‌ها هنوز با کمبود مواجهند
ممنوعیت تردد و یکطرفه شدن برخی مسیرها/ محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های پرتردد
انسداد زودهنگام جاده چالوس و اعمال محدودیت‌های ترافیکی
طراحی ایستگاه‌های اتوبوس پایتخت با معماری ایرانی-اسلامی
تاکسی اینترنتی شهرداری باید به بخش خصوصی واگذار شود
پیام تبریک فراجا به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت
فعالیت تیم‌های پیشگیری از اعتیاد در حدود ۳ هزار محله
گام بلند در ارتقای سواد دینی و مهارتی مددجویان کمیته امداد
چهار ایستگاه جدید مترو در ماه‌های پیش رو افتتاح می‌شود
نمی‌توان ساخت‌وساز را در تهران فریز کرد
آخرین اخبار
مشاهده دو قلاده پلنگ در ارتفاعات فیروزکوه
استفاده از کمربند ایمنی تا ۶۰ درصد مصدومیت تصادف را کاهش می‌دهد
نمی‌توان ساخت‌وساز را در تهران فریز کرد
چهار ایستگاه جدید مترو در ماه‌های پیش رو افتتاح می‌شود
انسداد زودهنگام جاده چالوس و اعمال محدودیت‌های ترافیکی
اعزام ۸۸ هزار مددجوی کمیته امداد به اردو‌های نوید زندگی و شوق زیارت از ابتدای سال
پیام تبریک فراجا به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت
ممنوعیت تردد و یکطرفه شدن برخی مسیرها/ محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های پرتردد
فعالیت تیم‌های پیشگیری از اعتیاد در حدود ۳ هزار محله
گام بلند در ارتقای سواد دینی و مهارتی مددجویان کمیته امداد
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده قرار گرفت
طراحی ایستگاه‌های اتوبوس پایتخت با معماری ایرانی-اسلامی
تاکسی اینترنتی شهرداری باید به بخش خصوصی واگذار شود
تهران از نظر تجهیزات آتش‌نشانی آماده است/ بسیاری از استان‌ها هنوز با کمبود مواجهند
دیدار رئیس بنیاد شهید با خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه
فرماندار تهران: ۱۳۷ پروژه عمرانی و خدماتی در هفته دولت افتتاح خواهد شد
تعیین سهم ۲۰ درصدی استان تهران از برنامه اسقاط سالانه خودرو‌های فرسوده
ثبت‌نام هزار زوج‌ جوان برای طرح تشویقی سفر به حج عمره
تردد در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه شمال ممنوع شد