باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «جوزپه کاوو دراگونه»، رئیس کمیته نظامی ناتو، به روزنامه کوریره دللا سرا گفت که کشور‌های عضو ناتو ۹۹ درصد از کمک‌های نظامی به اوکراین را تأمین کرده‌اند که در سال ۲۰۲۴ به ۵۰ میلیارد دلار رسید.

وی گفت که این اتحادیه تا تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۵، تقریبا ۳۳ میلیارد دلار اختصاص داده و قصد دارد بودجه‌دهی به اوکراین را حتی بیشتر افزایش دهد.

او به سه بسته کمکى حدوداً ۵۸۰ میلیون دلاری اشاره کرد. اولین مورد توسط هلند، دومی توسط دانمارک، فنلاند و سوئد تأمین مالی شد. سومین مورد را آلمان پرداخت کرد.

در حالی که روسیه و ایالات متحده در اجلاس اخیر خود یک نقشه راه برای دستیابی به پایان درگیری اوکراین تهیه کردند، این سیاستمدار جنگ‌طلب ناتو گفت که آنها قصد دارند کمک‌های نظامی خود را ادامه دهند و حتی افزایش دهند.

منبع: پراودا