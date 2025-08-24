باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دولت نروژ روز یکشنبه اعلام کرد که تقریباً ۷ میلیارد کرون نروژ (۶۹۶.۱۲ میلیون دلار) سیستم‌های دفاع هوایی به اوکراین کمک خواهد کرد.

نخست وزیر نروژ، یوناس گاهر استور در بیانیه ای گفت: "ما اکنون به همراه آلمان، تضمین می‌کنیم که اوکراین سیستم‌های دفاع هوایی قدرتمندی دریافت کند. "

وی افزود: "آلمان و نروژ برای حمایت از اوکراین در مبارزه‌اش برای دفاع از کشور و محافظت از غیرنظامیان در برابر حملات هوایی روسیه، همکاری بسیار نزدیکی دارند. "

نروژ و آلمان دو سیستم پاتریوت از جمله موشک‌ها را تأمین مالی می‌کنند. علاوه بر این، نروژ در تهیه رادار دفاع هوایی از تولیدکننده آلمانی Hensoldt (HAGG.DE) مشارکت می‌کند و سیستم‌های دفاع هوایی از Kongsberg (KOG.OL) نیز ارائه می شوند.

منبع: رویترز