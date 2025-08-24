اداره‌کل هواشناسی خوزستان با صدور هشدار سطح زرد از وقوع پدیده گرد و خاک در بخش‌هایی از استان از امروز یکشنبه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت : ورود توده گرد و خاک از کشور عراق از اواسط امروز یکشنبه دوم شهریورماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا اواخر روز مناطق مرکزی، غربی و جنوب‌غربی استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بر اساس این هشدار، کاهش کیفیت هوا، افزایش غلظت آلاینده‌های گرد و خاک و کاهش دید افقی از مهم‌ترین پیامد‌های این پدیده خواهد بود.

هواشناسی خوزستان به گروه‌های حساس از جمله سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی توصیه کرده در ساعات اوج آلودگی از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند. همچنین دستگاه‌های اجرایی مرتبط لازم است تدابیر لازم برای کاهش اثرات مخاطرات احتمالی را اتخاذ کنند.

برچسب ها: هواشناسی خوزستان ، گرد و خاک خوزستان
خبرهای مرتبط
گرد و خاک ادارات و مدارس اهواز را تعطیل کرد
مدارس خوزستان در نوبت صبح فردا غیر حضوری شد
گرد و خاک ادارات،مدارس و دانشگاه‌های خوزستان را تعطیلی کشاند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار سطح زرد برای وقوع پدیده گرد و خاک در بخش‌هایی از خوزستان
آخرین اخبار
هشدار سطح زرد برای وقوع پدیده گرد و خاک در بخش‌هایی از خوزستان
کنترل آتش‌سوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم در حیطه اختیارات ایران نیست