باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت : ورود توده گرد و خاک از کشور عراق از اواسط امروز یکشنبه دوم شهریورماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا اواخر روز مناطق مرکزی، غربی و جنوب‌غربی استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بر اساس این هشدار، کاهش کیفیت هوا، افزایش غلظت آلاینده‌های گرد و خاک و کاهش دید افقی از مهم‌ترین پیامد‌های این پدیده خواهد بود.

هواشناسی خوزستان به گروه‌های حساس از جمله سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی توصیه کرده در ساعات اوج آلودگی از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند. همچنین دستگاه‌های اجرایی مرتبط لازم است تدابیر لازم برای کاهش اثرات مخاطرات احتمالی را اتخاذ کنند.