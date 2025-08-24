باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
کابوس خان یونس؛ عملیاتی که مایه رسوایی ارتش اسرائیل شد + فیلم

عملیات گردان‌های قسام علیه ارتش رژیم صهیونیستی توسط یک منبع امنیتی این رژیم به عنوان کابوس نهاد امنیتی یاد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک منبع امنیی در رژیم صهیونیستی عملیات اخیر مقاومت فلسطین در خان یونس را که تلفات قابل توجهی به ارتش اشغالگر وارد کرده یک کابوس برای نهاد امنیتی توصیف کرده است.

