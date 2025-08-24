کابوس خان یونس؛ عملیاتی که مایه رسوایی ارتش اسرائیل شد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06cc\u06a9 \u0645\u0646\u0628\u0639 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u062e\u0627\u0646 \u06cc\u0648\u0646\u0633 \u0631\u0627 \u06a9\u0647 \u062a\u0644\u0641\u0627\u062a \u0642\u0627\u0628\u0644 \u062a\u0648\u062c\u0647\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0627\u0634\u063a\u0627\u0644\u06af\u0631 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u06cc\u06a9 \u06a9\u0627\u0628\u0648\u0633 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0646\u0647\u0627\u062f \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a\u06cc \u062a\u0648\u0635\u06cc\u0641 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n