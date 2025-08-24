فلیک: از بازی لوانته باید درس بگیریم

سرمربی بارسلونا بعد از کامبک برابر لوانته گفت: باید از این بازی درس بگیریم، زیرا فصل طولانی را در پیش داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال بارسلونا اسپانیا در هفته دوم لالیگا نخستین کامبک این فصل فوتبال خود را ثبت کرد. آبی‌اناری‌ها در حالی برابر میزبان خود با دو گل عقب افتاده بودند، اما در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ برابر لوانته به پیروزی دست پیدا کردند تا به صدر جدول رده‌بندی صعود کنند.

هانسی فلیک سرمربی بارسلونا در پایان این بازی گفت: باید سرعت بازیکنان و بازی لوانته را تحسین کنم. ما یک بازی کامل ارائه ندادیم. لازم است این بازی را آنالیز و از آن درس بگیریم، چون فصل طولانی است و نتایج به آسانی به دست نمی‌آیند.

وی ادامه داد: گل اول بارسلونا مسیر بازی را تغییر داد و در نهایت توانستیم به بازی برگردیم و سه امتیاز مهم را کسب کنیم.

وی در پایان با تحسین عملکرد میزبان در این بازی گفت: لوانته دفاع خوبی داشت، آنها سرعت بالایی داشتند و بازی آسان نبود. در نیمه اول فرصت‌های خوبی ایجاد کردند و با دو گل از ما پیش افتادند تا شرایط بسیار سختی شود، اما در نیمه دوم برگشتیم.

منبع: ایرنا

برچسب ها: باشگاه بارسلونا ، هانسی فلیک
