لی جائه میونگ قرار است روز یکشنبه برای اولین دیدار رو در رو با رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن برود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش یونهاپ نیوز، لی جائه میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی قرار است روز یکشنبه سفر دو روزه خود به ژاپن را به پایان برساند و سپس برای اولین دیدار رو در رو با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن برود.

لی روز شنبه در توکیو با شیگرو ایشیبا، نخست وزیر ژاپن دیدار کرد و بر سر افزایش همکاری در زمینه تجارت و امنیت جهانی و تقویت روابط سه جانبه با ایالات متحده توافق کرد.

لی گفت انتخاب ژاپن به عنوان اولین مقصد اجلاس خود، نقش این کشور را به عنوان "همسایه‌" و "شریک ضروری" برجسته می‌کند. او قبل از عزیمت با شرکت‌کنندگان ژاپنی دیدار خواهد کرد.

در واشنگتن، لی اولین مذاکرات رو در رو خود را با ترامپ برگزار خواهد کرد که پس از توافق تعرفه‌ای ماه ژوئیه بین دو کشور، بر تجارت و امنیت متمرکز خواهد بود.

همچنین انتظار می‌رود رهبران جزئیات یک توافق تجاری را که تعرفه‌های ایالات متحده بر کالا‌های کره جنوبی را از ۲۵٪ به ۱۵٪ در ازای تعهدات سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیارد دلاری سئول کاهش می‌دهد، نهایی کنند.

پس از آن، انتظار می‌رود لی در یک میزگرد تجاری شرکت کند، در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی سخنرانی کند و قبل از بازگشت به سئول از کارخانه کشتی‌سازی هانوا فیلادلفیا بازدید کند.

کره جنوبی یکی از قدیمی‌ترین اتحاد‌های نظامی ایالات متحده در منطقه آسیا و اقیانوسیه است که میزبان بیش از ۲۸۵۰۰ سرباز آمریکایی تحت یک پیمان دفاعی است.

