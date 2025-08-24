امامعلی حبیبی درگذشت

قهرمان سابق کشتی آزاد جهان و المپیک دار فانی را وداع گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - امامعلی حبیبی دارنده مدال طلای المپیک و ۳ مدال طلای کشتی آزاد جهان و عضو تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی از دنیا رفت.

حبیبی مشهور به ببر مازندران، در المپیک ۱۹۵۶ اولین طلای ایران در ادوار المپیک را کسب کرده بود.

تبادل نظر
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
جهان
۱۳:۵۰ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
چقد مطلب نوشتید؟؟؟
خسته که نشدین
خداقوت نویسنده!!!
روحش شاد
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۶ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
خدارحمتشون کنه
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۰ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
فقط آقا تختی
دو سه باری از تلویزیون مصاحبه ازش دیدم خیلی مغرور بود
۱۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۶ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
خدا رحمت اش کند
۰
۱۷
پاسخ دادن
