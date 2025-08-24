امامعلی حبیبی درگذشت

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0645\u0627\u0645\u0639\u0644\u06cc \u062d\u0628\u06cc\u0628\u06cc \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f\u0647 \u0645\u062f\u0627\u0644 \u0637\u0644\u0627\u06cc \u0627\u0644\u0645\u067e\u06cc\u06a9 \u0648 \u06f3 \u0645\u062f\u0627\u0644 \u0637\u0644\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u0622\u0632\u0627\u062f \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0648 \u0639\u0636\u0648 \u062a\u0627\u0644\u0627\u0631 \u0645\u0634\u0627\u0647\u06cc\u0631 \u0627\u062a\u062d\u0627\u062f\u06cc\u0647 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u062f\u0646\u06cc\u0627 \u0631\u0641\u062a.\n\u062d\u0628\u06cc\u0628\u06cc \u0645\u0634\u0647\u0648\u0631 \u0628\u0647 \u0628\u0628\u0631 \u0645\u0627\u0632\u0646\u062f\u0631\u0627\u0646\u060c \u062f\u0631 \u0627\u0644\u0645\u067e\u06cc\u06a9 \u06f1\u06f9\u06f5\u06f6 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0637\u0644\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0648\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0645\u067e\u06cc\u06a9 \u0631\u0627 \u06a9\u0633\u0628 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f.