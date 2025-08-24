باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در آستانه برگزاری نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی، در یادداشتی با عنوان «توهم «اسرائیل بزرگ» خطری وجودی و تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی» در روزنامه «الشرق الاوسط» نوشت: «نشست آتی وزرای سازمان همکاری اسلامی باید به نقطه عطفی تبدیل شود که عزم جمعی کشور‌های اسلامی را برای مهار جاه‌طلبی‌های سیری‌ناپذیر نتانیاهو و دارودسته‌اش تثبیت کند و مانع ادامه قتل عام بی‌گناهان، تخریب کشور‌های اسلامی و الحاق سرزمین‌هایشان شود. این نشست نباید تنها به اعلام همبستگی با ملت فلسطین یا ابراز تأسف و نگرانی از وضعیت کنونی محدود شود، بلکه آزمونی تاریخی برای امت اسلامی و شاید یکی از معدود فرصت‌ها برای ایجاد ائتلافی منطقه‌ای و جهانی برای توقف تجاوزات اسرائیل است.»

متن کامل یادداشت وزیر امور خارجه به شرح زیر است:

در آستانه نشست فوق‌العاده وزرای امور خارجه کشور‌های اسلامی در جده، بار دیگر توجه وجدان جهانی، این‌بار با فوریت بیشتری، به بزرگ‌ترین تهدید وجودی و هویتی که منطقه و جهان اسلام را در بر گرفته، یعنی رژیم صهیونیستی، معطوف شده است. این رژیم در تخریب کامل غزه از هیچ کوششی فروگذار نکرده و آن را به زمینی سوخته بدل کرده است. رژیم صهیونیستی فجیع‌ترین کشتار‌ها را علیه زنان و کودکان به راه انداخته، ساکنان را بار‌ها با آوارگی اجباری جابجا کرده، از گرسنگی و قحطی به‌عنوان ابزاری نوین برای نسل‌کشی استفاده کرده و مراکز توزیع غذا را به دام‌های مرگ برای زنان و کودکان گرسنه و بی‌گناه تبدیل کرده است. بدین ترتیب، یکی از هولناک‌ترین فجایع انسانی در دوران مدرن را رقم زده است. آنچه در نوار غزه در جریان است، نه صرفاً یک رویارویی نظامی گذرا و نه یک بحران انسانی معمولی، بلکه یک نسل‌کشی سازمان‌یافته و کامل و پاکسازی نژادی آشکار است که در سایه سکوت کامل آمریکا و غرب انجام می‌شود.

جنایات رژیم صهیونیستی تنها به غزه محدود نمی‌شود. گسترش شتابان شهرک‌سازی در کرانه باختری، همراه با اقدامات تروریستی شهرک‌نشینان مسلح علیه فلسطینیان به‌منظور آواره کردن اجباری و الحاق کرانه باختری به این رژیم، تشدید یهودی‌سازی قدس شریف، نقض مکرر آتش‌بس، تداوم حملات به لبنان، حمله به زیرساخت‌های یمن، تلاش برای تضعیف پایه‌های دولت در سوریه و دامن زدن به فتنه برای تجزیه آن، و همچنین تجاوز نظامی اخیر به ایران که به شهادت بیش از هزار نفر از هم‌وطنانم منجر شد، و در نهایت اظهارات علنی و انتشار نقشه‌های جعلی از سوی سران این رژیم درباره چیزی که «خاورمیانه بزرگ» می‌نامند و نیات توسعه‌طلبانه آنها نسبت به همسایگان، همگی نشان‌دهنده گسترش این غده سرطانی و نفوذ آن در پیکره کل منطقه است.

طرح اشغال نظامی کامل نوار غزه و آواره کردن اجباری ساکنان آن به مناطق دوردست، تنها حلقه‌ای جدید در زنجیره شوم نسل‌کشی ملت فلسطین است. اقدامات و اظهارات جنایتکاران جنگی صهیونیست، که از سوی دادگاه‌های بین‌المللی تحت تعقیب هستند، به‌وضوح از «نیت از پیش تعیین‌شده» این رژیم غاصب و ساختگی برای تکمیل پروژه پاکسازی نژادی پرده برمی‌دارد. آنها قصد دارند هویت جغرافیایی و سیاسی غزه به‌طور خاص، و مسئله فلسطین به‌طور کلی، را به‌صورت نهایی و غیرقابل بازگشت محو کنند. این رژیم اشغالگر، درحالی‌که فجایع را رقم می‌زند، جنگ‌ها را شعله‌ور می‌کند و در غزه، لبنان و دیگر نقاط منطقه ماجراجویی می‌کند، همزمان با بمباران و تخریب زیرساخت‌های حیاتی سوریه، به دنبال تکه‌تکه کردن این کشور و ایجاد هرج‌ومرج در مناطقی مانند سویدا است.

اینجا سؤال اساسی و سرنوشت‌ساز مطرح می‌شود: پس از سوریه، کدام کشور منطقه هدف تجاوز نظامی یا اشغال خواهد بود؟ آیا می‌توان برای جاه‌طلبی‌های سیری‌ناپذیر این رژیم حد و مرزی متصور شد؟ اظهارات و اقدامات اخیر نخست‌وزیر این رژیم در راستای اجرای طرح توسعه‌طلبانه و تجاوزکارانه برای چیزی که «اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات» نامیده می‌شود، صرفاً ادعایی گذرا نیست، بلکه اعلام صریح و مستقیم سیاستی و استراتژی‌ای است که به نقض حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت کشور‌های مستقل منطقه، از جمله سوریه، اردن، مصر، لبنان و حتی کویت، عراق و عربستان سعودی، منجر می‌شود. این ادعای خطرناک، نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و قواعد آمره حقوق بین‌الملل است و به‌وضوح نیات تجاوزکارانه این رژیم برای تسلط بر کل جهان اسلام را افشا می‌کند.

در این شرایط، ادامه همکاری و حمایت برخی قدرت‌های غربی، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، از این رژیم جنایتکار، نه‌تنها مشارکت در جنایت است، بلکه خطری فزاینده برای صلح و ثبات در منطقه و جهان به شمار می‌رود. وتوی مکرر قطعنامه‌ها در شورای امنیت، این نهاد بین‌المللی را از انجام مسئولیت‌هایش در توقف تجاوزات اسرائیل و محاکمه جنایتکاران بازداشته است.

در این شرایط، نخست‌وزیر این رژیم جنایتکار، با حمایت کامل قدرت‌های غربی، با افتخار اعلام می‌کند که مأمور اجرای ایده «اسرائیل بزرگ» است، که این خود نیت شوم برای اشغال و الحاق سرزمین‌های عربی و اسلامی، از اردن، مصر، لبنان و سوریه تا عربستان سعودی، را نشان می‌دهد. با توجه به این واقعیات، هیچ جایی برای توهم یا بی‌تفاوتی وجود ندارد.

نشست آتی وزرای سازمان همکاری اسلامی باید به نقطه عطفی تبدیل شود که عزم جمعی کشور‌های اسلامی را برای مهار جاه‌طلبی‌های سیری‌ناپذیر نتانیاهو و دارودسته‌اش تثبیت کند و مانع ادامه قتل عام بی‌گناهان، تخریب کشور‌های اسلامی و الحاق سرزمین‌هایشان شود. این نشست نباید تنها به اعلام همبستگی با ملت فلسطین یا ابراز تأسف و نگرانی از وضعیت کنونی محدود شود، بلکه آزمونی تاریخی برای امت اسلامی و شاید یکی از معدود فرصت‌ها برای ایجاد ائتلافی منطقه‌ای و جهانی برای توقف تجاوزات اسرائیل است. این نشست باید فراتر از صدور بیانیه‌ها و ابراز مواضع محکومیت رود و به اعمال حداکثر فشار‌های سیاسی و دیپلماتیک از طریق تشکیل ائتلافی بین‌المللی قدرتمند منجر شود که رژیم صهیونیستی را به توقف فوری نسل‌کشی، لغو پروژه‌های توسعه‌طلبانه، جدایی‌طلبانه و اشغالگرانه‌اش مجبور کند.

پیگرد قانونی قاطع از طریق تمامی نهاد‌های بین‌المللی، از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی، برای محاکمه و مجازات سران این رژیم جنایتکار، همراه با اعمال تحریم‌های جامع نظامی و اقتصادی، از ضرورت‌های غیرقابل‌انکار است. علاوه بر این اقدامات، ارائه کمک فوری و بدون قید و شرط از طریق ایجاد کریدور انسانی امن تحت نظارت سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی، برای اطمینان از رساندن کمک‌های غذایی، دارویی و سوخت به ساکنان محاصره‌شده غزه بدون هیچ مانعی، وظیفه‌ای انسانی و شرعی فوری است.

جمهوری اسلامی ایران برگزاری این نشست را گامی ضروری برای هماهنگی این اقدامات مؤثر، بازدارنده و فوری می‌داند. مسئولیت دینی و انسانی ما به‌عنوان نمایندگان کشور‌های اسلامی، همراه با تعهدات قانونی کشورهایمان به‌عنوان طرف‌های متعهد به منشور سازمان ملل متحد، کنوانسیون منع نسل‌کشی و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹)، ایجاب می‌کند که تصمیمی مؤثر و جدی برای کمک به برادرانمان در غزه و کرانه باختری، توقف نسل‌کشی، محاکمه و مجازات جنایتکاران، و جلوگیری از طمع‌های توسعه‌طلبانه این رژیم نسل‌کش و قانون‌شکن در جهان اسلام اتخاذ کنیم و با قاطعیت برای اجرای این تصمیمات گام برداریم.

هرگونه تردید، سستی یا توهم مبتنی بر اعتماد به وعده‌های فریبنده‌ای مانند «توافق ابراهیم» به زیانی بزرگ برای امت اسلامی منجر خواهد شد. سکوت و بی‌عملی در برابر فجایع و جنایات رژیم صهیونیستی و تعلل در مقابله با سیاست‌ها و اقدامات نازی‌وار هیتلر زمانه، نه‌تنها خیانت به ملت مظلوم فلسطین، بلکه خیانت به همه اصول اخلاقی و مبانی تمدن انسانی و تهدیدی جدی برای امنیت، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور‌های منطقه است.

زمان شعار دادن، صدور بیانیه، ابراز محکومیت و نگرانی به پایان رسیده است. اکنون زمان اتحاد و همبستگی، در گفتار و کردار، در جهان اسلام است تا تصمیمات قاطع اتخاذ شود و همکاری و هماهنگی کامل برای اجرای آنها تقویت گردد، با هدف نجات جان مظلومان در غزه و حفاظت از جهان اسلام. تاریخ امروز ما را قضاوت می‌کند. بیایید ثابت کنیم که امت اسلامی در دردناک‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین لحظات تاریخ خود قادر به دفاع از مظلوم و مهار قاتل است. حفظ جهان اسلام، تضمین امنیت و حاکمیت ملی کشور‌های منطقه و تحقق هدف مقدس تشکیل کشور مستقل فلسطین با پایتختی قدس شریف، همگی به تصمیم شجاعانه و قاطعی وابسته است که سازمان همکاری اسلامی در مواجهه با تهدید وجودی رژیم اشغالگر و نسل‌کش اتخاذ خواهد کرد.

این نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در زمانی برگزار می‌شود که وضعیت در فلسطین اشغالی از مرز فاجعه گذشته و دیگر کلمات و عبارات برای توصیف این تراژدی انسانی و اخلاقی هولناک کافی نیستند. ذکر آمار شهدا و مجروحان به‌تنهایی تکان‌دهنده و شرم‌آور است؛ بیش از هفتاد هزار نفر – که اکثرشان زنان و کودکان هستند – طی دو سال جان خود را از دست داده یا زیر آوار بمباران‌ها مدفون شده‌اند، و بیش از صد و هفتاد هزار نفر زخمی شده‌اند. به گزارش سازمان ملل، روزانه به‌طور متوسط ۳۸ کودک فلسطینی به فجیع‌ترین شکل به دست اسرائیل کشته می‌شوند. اکنون نود درصد غزه غیرقابل سکونت شده و اسرائیل رسماً اشغال نظامی شهر را آغاز کرده و ساکنان بی‌پناه را به سمت جنوب نوار آواره کرده است.