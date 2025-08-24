باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سناتور آمریکایی برنی سندرز، بی تفاوتی دونالد ترامپ، رئیس جمهو آمریکا در قبال قحطی تحمیلی اسرائیل در غزه را محکوم کرد.

او در پستی در پلتفرم اکس (X) نوشت: «بیایید واضح باشیم: رئیس جمهور ترامپ قدرت متوقف کردن گرسنگی کشیدن مردم فلسطین را دارد. اما در عوض او هیچ کاری نمی‌کند و فقط شاهد وقوع این قحطی است.

«دیگر کافی است. نه یک دلار دیگر از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی به ماشین جنگ نتانیاهو دهید.»

سندرز پیشتر، در بیانیه‌ای اعلام کرد که زمان آن رسیده است که کنگره «تامین مالی جنگ غیرقانونی و وحشتناک اسرائیل علیه مردم فلسطین را متوقف کند».

همچنین اخیرا گروهی متشکل از ۱۷ سناتور آمریکایی روز چهارشنبه نامه‌ای به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور ارسال کردند و خواستار شدند که ایالات متحده اسرائیل را تحت فشار بگذارد تا دسترسی و حفاظت از روزنامه‌نگاران در غزه را فراهم کند.

منبع: الجزیره