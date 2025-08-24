سناتور آمریکایی از سیاست بی تفاوتی ترامپ در قبال قحطی تحمیلی اسرائیل در غزه انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سناتور آمریکایی برنی سندرز، بی تفاوتی دونالد ترامپ، رئیس جمهو آمریکا در قبال قحطی تحمیلی اسرائیل در غزه را محکوم کرد.

او در پستی در پلتفرم اکس (X) نوشت: «بیایید واضح باشیم: رئیس جمهور ترامپ قدرت متوقف کردن گرسنگی کشیدن مردم فلسطین را دارد. اما در عوض او هیچ کاری نمی‌کند و فقط شاهد وقوع این قحطی است.

«دیگر کافی است. نه یک دلار دیگر از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی به ماشین جنگ نتانیاهو دهید.»

سندرز پیشتر، در بیانیه‌ای اعلام کرد که زمان آن رسیده است که کنگره «تامین مالی جنگ غیرقانونی و وحشتناک اسرائیل علیه مردم فلسطین را متوقف کند».

همچنین اخیرا گروهی متشکل از ۱۷ سناتور آمریکایی روز چهارشنبه نامه‌ای به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور ارسال کردند و خواستار شدند که ایالات متحده اسرائیل را تحت فشار بگذارد تا دسترسی و حفاظت از روزنامه‌نگاران در غزه را فراهم کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: برنی سندرز ، قحطی ، شهر غزه
خبرهای مرتبط
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
واکنش وزارت خارجه آمریکا به گزارش سازمان ملل درباره قحطی در غزه
دبیرکل سازمان ملل درباره قطحی غزه: زمان اقدام است؛ به آتش‌بس فوری نیاز داریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
آخرین اخبار
۲۸۹ فلسطینی بر اثر گرسنگی جان باخته‌اند
دادستان‌های ویژه کره جنوبی به دنبال بازداشت نخست وزیر سابق هستند
سازمان جهانی بهداشت: بیش از ۱۵ هزار بیمار در غزه نیاز به تخلیه فوری پزشکی دارند
برگزاری تظاهرات گسترده در استرالیا در حمایت از فلسطینیان
خدمات پستی اروپا حمل و نقل محموله‌های آمریکایی را متوقف می‌کنند
هند با موفقیت سامانه دفاع هوایی یکپارچه بومی خود را آزمایش کرد
هر مالیات‌دهنده آمریکایی در اقدامات نظامی و نسل‌کشی اسرائیل مشارکت می‌کند
خانواده اسیران اسرائیلی: نتانیاهو دروغگو و فریبکار است
حمله پهپادی به تاسیسات گازی نوواتک؛ آتش‌سوزی نزدیک سنت پترزبورگ
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
حمله بن گویر به اظهارات گانتس درباره سرنگونی نتانیاهو
سندرز: ترامپ در حالی که نظاره‌گر قحطی غزه است، هیچ کاری نمی‌کند
رئیس جمهور کره جنوبی برای اولین دیدار حضوری با ترامپ به واشنگتن می‌رود
نروژ سیستم‌های دفاع هوایی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد
ناتو بودجه جنگی خود را افزایش می‌دهد
حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان مانع تعامل کابل اسلام آباد است
بازگشت بیش از ۱۰۶ هزار مهاجر افغانستانی در ماه اوت
پیوند دل‌ها در حرم رضوی؛ مهاجران افغانستانی هم‌نوا با دلدادگان امام رضا(ع) + فیلم
مشهد میزبان ۳۵ هزار زائر خارجی در شهادت امام رئوف
مهاجرین نیازمند یک پناهگاه امن هستند
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می‌کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد