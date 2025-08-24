باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بازاریان اصفهان در سوگ شهادت شاه خراسان + فیلم

تصاویری از عزاداری بازاریان اصفهان در سوگ شهادت امام رضا (ع) را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بازاریان اصفهان در سالروز شهادت حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا علیه‌السلام با برپایی دسته سینه‌زنی عزاداری کردند.

 

مطالب مرتبط
بازاریان اصفهان در سوگ شهادت شاه خراسان + فیلم
young journalists club

حال‌وهوای حرم رضوی در سالروز شهادت امام رضا (ع) + فیلم

بازاریان اصفهان در سوگ شهادت شاه خراسان + فیلم
young journalists club

حال و هوای خیابان‌های منتهی به حرم رضوی در روز شهادت امام رضا (ع) + فیلم

بازاریان اصفهان در سوگ شهادت شاه خراسان + فیلم
young journalists club

یک ایران در سوگ امام رضا (ع) + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
چشم رسانه ها به رزمایش موشکی-پهپادی ایران + فیلم
۱۰۴۳

چشم رسانه ها به رزمایش موشکی-پهپادی ایران + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
حال‌وهوای حرم رضوی در سالروز شهادت امام رضا (ع) + فیلم
۱۰۱۸

حال‌وهوای حرم رضوی در سالروز شهادت امام رضا (ع) + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
کابوس خان یونس؛ عملیاتی که مایه رسوایی ارتش اسرائیل شد + فیلم
۶۹۹

کابوس خان یونس؛ عملیاتی که مایه رسوایی ارتش اسرائیل شد + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
ایران قدرتمندتر از همیشه؛ واشنگتن، لندن و تل‌آویو در رویای فروپاشی ایران + فیلم
۶۳۹

ایران قدرتمندتر از همیشه؛ واشنگتن، لندن و تل‌آویو در رویای فروپاشی ایران + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
اعتراف بی‌بی‌سی: قدرت موشکی ایران باعث درخواست آتش بس اسرائیل شد + فیلم
۶۱۲

اعتراف بی‌بی‌سی: قدرت موشکی ایران باعث درخواست آتش بس اسرائیل شد + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.